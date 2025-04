CAMEROUN :: Conflit Brys-Eto'o : Saintfiet (Mali) réagit sur les tensions Fécafoot-Gouvernement :: CAMEROON

L'entraîneur belge Tom Saintfiet, actuel sélectionneur du Mali, est intervenu dans le débat concernant le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o. Dans une déclaration percutante, le technicien a souligné les problèmes structurels lorsque "le gouvernement et la fédération n'agréent pas", tout en insistant sur la nécessité pour un entraîneur de respecter son président de fédération.

Une analyse experte des tensions camerounaises

Tom Saintfiet, connu pour son franc-parler, a livré une analyse sans concession de la situation au Cameroun : "Quand le gouvernement et la fédération n'agréent pas, il y a un problème. Et malgré les égos, comme entraîneur, tu dois toujours respecter ton président." Ces propos font directement référence aux tensions persistantes entre la Fécafoot dirigée par Samuel Eto'o et le ministère des Sports camerounais.

Le sélectionneur du Mali, qui connaît bien le football africain pour avoir entraîné plusieurs sélections, apporte ainsi un éclairage précieux sur cette crise institutionnelle qui secoue le football camerounais depuis plusieurs mois.

Les racines du conflit Brys-Eto'o

La nomination controversée de Marc Brys comme sélectionneur des Lions Indomptables par le ministère des Sports, sans l'aval complet de la Fécafoot, a créé une fracture dans la gouvernance du football camerounais. Samuel Eto'o, président de la fédération, n'a jamais caché son désaccord avec cette décision gouvernementale.

Saintfiet souligne ici un problème récurrent dans le football africain : la difficile cohabitation entre instances gouvernementales et fédérations nationales. Son expérience à la tête de plusieurs sélections africaines (Namibie, Malawi, Gambie) lui donne une légitimité particulière pour commenter cette situation.

L'importance du respect hiérarchique

L'entraîneur belge insiste particulièrement sur la nécessité pour un technicien de respecter son président de fédération, malgré les égos en présence. Un message qui semble s'adresser directement à Marc Brys, dont les relations avec Samuel Eto'o sont particulièrement tendues.

Cette déclaration intervient alors que les Lions Indomptables préparent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dans un climat institutionnel délétère qui pourrait affecter les performances de l'équipe nationale.