Très Urgent : Le corps de Victor Fotso quitte la France ce vendredi

Le verdict vient d'être rendu dans l’affaire Fotso Victor ce vendredi à Paris par le tribunal d’instance d’instance de proximité à Courbevoie (France).

La juge a estimé que rien ne justifie désormais l'interdiction de rapatrier le corps vers le Cameroun. Les mesures barrières concernant le transport aérien sont levées en France depuis plusieurs jours.

La crise sanitaire liée au Covid-19 ne constitue plus une raison valable pour maintenir la dépouille en France. Ainsi décidé, Laure Toukam, Clarisse Fotso ont obtenu gain de cause cause contre les 18 veuves et les enfants parmi lesquels John Fotso.

Par contre, le juge de Courbevoie s'est déclaré incompétente sur la question de savoir qui est qualifié pour organiser les funérailles au Cameroun.

Selon nos informations, un vol de la compagnie Air France a été affrété par Laure Toukam pour acheminer la dépouille du patriarche au Cameroun.

La décision de la justice est intervenue sans qu’une audience ne soit tenue contrairement à ce qu’attendaient certains observateurs présents ce vendredi matin devant le tribunal.

Cette décision a été notifiée par écrit aux avocats des différentes parties.

Un seul avocat a été aperçu au tribunal. Il s’agit de Me Wouako qui représente un plusieurs enfants du défunt qui ont requis l’intervention.