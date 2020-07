UNE PÉPITE CAMEROUNAISE DE 30 ANS GRAVIT LES ÉCHELONS CHEZ GOOGLE :: CAMEROON

Estelle Yomba est actuellement Senior Technical Program Manager chez Google où elle travaille depuis 2015 comme ingénieure logiciel.

Estelle est multifonction. Tout en occupant un poste de haut niveau chez Google, où elle a été recrutée après avoir travaillé pour eBay, Estelle Yomba est la fondatrice de «Sunshine Africa Education» et de «Seven Group», dont l’objectif est de résoudre le problème de la faible croissance économique en Afrique francophone grâce à une éducation de qualité axée sur la pratique et à la transformation numérique. Ce groupe a notamment lancé «Seven Advanced Academy» en 2018, un institut de formation de génie informatique aux normes internationales, basé à Douala.

Cette entrepreneure sociale, comme elle se décrit sur son site, née à Nkonsamba dans le littoral du Cameroun, a très vite été marquée. «Ma vie universitaire et professionnelle a été caractérisée par le petit mot «minorité»», explique-t-elle.

Le sentiment de minorité de genre, explique Estelle Yomba, a été aggravé par le fait qu’elle s’est toujours retrouvée seule dans son coin parce que ses camarades la laissaient très souvent isolée, sans qu’elle ne sache pourquoi.

Seule parmi les garçons, la Senior Technical Program Manager de chez Google, explique avoir découvert que sa position minoritaire était pour elle un avantage à exploiter, afin de se démarquer et exceller.

Estelle Yomba a effectué ses études primaires et secondaires à Nkongsamba et au lycée du Manengouba respectivement. Après avoir obtenu son baccalauréat «C» au Lycée de la Cité des Palmiers à Douala, elle est devenue la première étudiante parmi les pionniers à être inscrite à l’Institut d’excellence PK Fokam de Yaoundé pour étudier l’informatique en 2007.

Estelle, s’est démarquée par son brillant parcours dans cet institut en battant les records académiques. Elle a ainsi obtenu toutes les bourses de dernière année. Etant d’une famille modeste et orpheline de mère, ce sont ces bourses qui lui ont permis d’avancer dans ses études. «Je suis alors devenue plus agressive dans les études, me classant toujours première de ma classe au cours de toutes les années scolaires», affirme-t-elle en précisant, «C’est ainsi que j’ai impressionné des sympathisants qui m’ont permis de poursuivre mes études au Ghana. Et du Ghana, je suis allée aux États-Unis en tant que travailleuse et professionnelle».

Elle a obtenu un Bachelor of science de la Kwame Nkrumah’ University of Science and Technology, à Kumasi au Ghana. en 2012, elle s’est installée aux Etats Unis où elle a été recrutée par Skylite Communications dans la Silicon Valley. Elle y a travaillé pendant un an en tant qu’ingénieur logiciel, avant d’être repérée par eBay Inc. qui l’a recrutée. De 2014 à 2015, elle a effectué son Master en sciences à la California State University – East Bay Grade.