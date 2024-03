France :: Paris, Elie Nkamgueu : «La Diaspora Est Un Levier Important De Développement De L’afrique »

Il y a encore quelques années, la diaspora africaine était perçue comme une fuite de cerveau. Ce cliché tombe aujourd’hui puisque cette diaspora africaine est devenue un véritable levier de développement du continent.

A travers le transfert d’argent en direction de leurs familles et de leurs proches, les africains de l’étranger deviennent désormais le 1er bailleur de fond du continent avec 77 milliards de dollars transférés en 2023. Il s’agit du transfert formel et il n’est pas tenu compte des transferts informels et de leurs mécanismes difficilement quantifiables et ou maitrisables.

L’Egypte, le Nigeria et le Maroc occupent le top 3 desdits transferts avec à eux seuls 72% des sommes transférées.

La force de la diaspora

Toujours selon les experts, 56 % des 77 milliards transférés sont orientés vers les frais de bouche des familles, 15 % vers l’immobilier et 5 % vers les soins de santé. C’est très louable, mais ceci n’encourage non plus à mettre en place des mécanismes pour sortir de la pauvreté selon Elie Nkamgueu.

Au Club Efficience, les dirigeants souhaitent donner une nouvelle orientation à cette importante masse d’argent transférée de l’occident vers l’Afrique. Le but étant de capter une partie de cette manne financière et de l’orienter vers un capital productif notamment par le soutien aux PME ; ces structures qui portent l’économie africaine à 90%.

La vision du Club Efficience

Selon Elie Nkamgueu, le président de Club Efficience, les promoteurs de PME africain ont besoin d’argent pour financer leurs activités, mais quasi-tous n’ont pas de garantie leur permettant de décrocher des prêts bancaires. « Si on souhaite le développement de notre continent, cela doit passer par un soutien financier des PME » a souligné le président du Club Efficient au cours d’un récent entretien accordé à la rédaction de Sopieprod.

Présent au théâtre du châtelet le 18 mars dernier à l’invitation de la mairie de Paris, Elie Nkamgueu est intervenu sur le thème intitulé « les diasporas comme moteur de l’économie ». Le président du Club Efficience a profité de l’occasion pour jeter les bases d’un réel Business Plan destiné au financement des projets de développement sur le continent. Cet exercice, Elie Nkamgueu l’affaire déjà défendu le 14 mars 2024 lors du récent forum régional de Bamako (Mali) qui traitait du même sujet.

Pour rappel, le Club Efficience est le 1er réseau économique panafricain de France et d’Europe. Sa diaspora économique est installée en France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Luxembourg et Portugal. Créé en 2008, le Club Efficience regroupe la Diaspora Économique et a pour objectif de permettre son ancrage économique dans les pays d’accueil et de créer des passerelles vers l’Afrique au travers de nos projets.