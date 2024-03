Cameroun :: Paul Biya Dévoile Ses Choix Pour Le Sénat Et L'assemblée Nationale Ce Vendredi :: Cameroon

Le suspense autour des noms des présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale du Cameroun prendra fin ce vendredi 24 mars 2023. Paul Biya, le président de la République, a convoqué les députés et sénateurs du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) au Comité Central du parti à 10h. C'est à cette occasion qu'il leur communiquera sa décision.

Situation préoccupante au Sénat

La situation du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, est préoccupante. Il a été hospitalisé à Yaoundé et son état de santé ne s'est pas encore amélioré. Cavaye Yeguie Djibril, le président de l'Assemblée Nationale, n'est pas non plus rassuré sur son avenir.

Jean Nkueté reçu à la présidence

Jean Nkueté, le secrétaire général du RDPC, a été reçu hier à la présidence de la République. Il est probable qu'il ait été informé des choix de Paul Biya pour les postes de présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale.

Prochaines heures tendues

Les prochaines heures s'annoncent très tendues au sein du RDPC. Les députés et sénateurs du parti attendent avec impatience de connaître la décision de Paul Biya.