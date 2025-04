Paul Biya comparé à Jésus : Scandale politique et déclaration controversée au Cameroun :: CAMEROON

La déclaration d’André Luther Meka comparant Paul Biya à Jésus-Christ a provoqué un séisme dans l’opinion camerounaise. Loin d’être une simple provocation, cette affirmation révèle une déchéance morale inquiétante au sein de l’élite politique et une stratégie de diversion face aux critiques sur la gouvernance camerounaise. Décryptage d’un scandale aux multiples facettes.

1. Hyperbole blasphématoire : Quand la politique défie la foi

Comparer un chef d’État au Christ, figure sacrée pour des millions de Camerounais, dépasse l’outrance politique. Si Jésus incarne le sacrifice pour l’humanité, Paul Biya, au pouvoir depuis 40 ans, dirige un pays miné par la pauvreté (40% de la population sous le seuil de pauvreté), la corruption (124ᵉ sur 180 à l’Indice de Perception de la Corruption) et des inégalités croissantes. Cette analogie, vide de sens, choque autant qu’elle interroge sur la vacuité intellectuelle des discours officiels.

2. Culte de la personnalité : La diversion comme stratégie

Face aux échecs socio-économiques – taux de chômage des jeunes à 30%, dette publique à 46% du PIB –, le RDPC instrumentalise la surenchère verbale. En glorifiant excessivement Paul Biya, ses partisans détournent l’attention des problèmes structurels. Une tactique éprouvée des régimes autoritaires, où l’idolâtrie politique remplace les réalisations tangibles.

3. Un bilan intenable : Silence sur les chiffres, place au sensationnalisme

Aucune déclaration d’André Luther Meka ne cite de données concrètes : ni l’Indice de Développement Humain (0,563, 151ᵉ mondial), ni les 37% de Camerounais sans accès à l’eau potable. Cette absence de fondement révèle une communication manipulatrice, préférant le spectaculaire à l’argumentaire. Quand les chiffres accusent, les mots mystifient.

4. Mépris populaire : Un peuple en attente de solutions

En assimilant Biya à une figure messianique, cette déclaration insulte les Camerounais confrontés quotidiennement aux pénuries et à l’insécurité. Elle illustre le fossé entre une élite coupable d’aveuglement politique et des citoyens exigeant des réponses, non des louanges.

Un système à l’agonie

Ce scandale verbal symbolise l’essoufflement d’un régime incapable de renouveler son discours. La véritable loyauté ne se mesure pas à l’excès de flatterie, mais à l’action pour le bien commun. Et sur ce terrain, le bilan reste sans appel.