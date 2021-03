CHAN TOTAL CAMEROUN 2020 : Total célèbre ses champions à Douala :: CAMEROON

Les lampions ne se sont pas totalement éteints sur le Championnat Africain des Nations Total 2020.

Total Cameroun, sponsor titre de la compétition continue de célébrer les champions. Une cérémonie de remise des lots aux gagnants des concours Promo CHAN Total et Jeu CHAN Total a eu lieu à Douala.

Cette cérémonie s’est déroulée avec la présence effective de Adrien Béchonnet, Directeur General de Total Cameroun et l’ambassadeur itinérant Roger Milla, par ailleurs meilleur footballeur Africain du siècle comme partenaire de l’évènement.

De fait, en marge des animations dans les stades, Total Cameroun avait pour ambition de partager la passion du football avec ses clients dans ses stations-service. Avec la promo CHAN Total et le jeu CHAN Total, jeu de pronostic en ligne. Les deux s’étant déroulés tout le long de la compétition, du 16 janvier au 7 février 2021.

Le jeu promo CHAN Total consistait en l’ Achat effectué en station d’une valeur supérieure ou égale à 1000 francs cfa ou à la participation à une des multiples promotions qui donnait droit à un ticket de tombola. Le jeu CHAN Total consistait à deviner l’affiche de la finale du CHAN Total Cameroun 2021. Ce jeu a été relayé sur toutes plateformes digitales Total : Facebook, Instagram, Twitter, Site web et l’application Total Services.

Après le tirage au sort qui a eu lieu le 8 février 2021 à la station Total Aéroport de Yaoundé, une cérémonie de sacre des champions Total s’est imposée le Lundi 22 fevrier 2021 à la station Total Bonamoussadi1-Douala. Il s’est agi d’une véritable 3eme mi-temps riche en couleurs. Les principaux acteurs étaient les 5 gagnants du jeu CHAN Total. Ils ont bénéficié 5 téléviseurs HD. Tous ont magnifiés et encouragés Total Cameroun dans cette initiative et ont promis de revenir dans le cadre des prochains jeux relatives à la CAN Total 2022. Un autre son est venu de la Station Total Messa 2 à Yaoundé. A l’endroit des populations rassemblées, venues nombreuses, la gérante a martelé “ le jeu Total n’est pas une fiction, mais une réalité, chacun doit participer pour voir sa vie changer” Pour preuve, Pierre Kenne, taximan, s’est enregistré à cette station Messa 2. Il est l’heureux gagnant du gros lot: une Peugeot 301 Allure 4 portières. L’émotion était à son comble et la satisfaction grande pour Kenne “Merci à Total qui m’a rendu riche”. Sous les encouragements de Roger Milla qui a invité les autres à faire comme le gagnant.

L’occasion était donnée au Directeur général de rappeler les engagements de Total “ l’un des engagements sur le continent est de contribuer au développement économique et social des populations. C’est à ce titre que nous sommes devenus partenaire du football africain pour en faire partager la passion, offrir un spectacle convivial et riche en émotions et pour promouvoir les valeurs de ce sport”