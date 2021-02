CAMEROUN :: Chambre d'Agriculture: Paul Biya nomme Mindjos Momeny Martin Paul, nouveau directeur général :: CAMEROON

La vacance au poste de directeur général ( Dg) de la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun ( Capef), a pris fin hier, mercredi, 24 février 2021, avec la nomination de Martin Paul Mindjos Momeny, comme nouveau Dg.

Ingénieur agronome, Monsieur Mindjos Momeny ( dont nous n'avons malheureusement pu trouver de photo sur la toile) était avant sa nomination, directeur des Études , des Programmes et de la Coopération, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il remplace au poste de Dg de la Capef, Joseph Roland Matta, mort en septembre dernier. Martin Paul Mindjos Momeny est aussi originaire de la région de l'Est Cameroun, comme son prédécesseur.

La Capef a plusieurs attributions, dont les principales sont la consultation, la formation professionnelle, la promotion économique. Elle doit pour cela, nouer des relations avec des organismes internes et externes, afin de booster la production agricole, faunique, forestière et halieutique. Même si évidemment, l'opinion a du mal à ressentir l'impact de ces nombreuses structures publiques budgétivores comme le Conseil économique et social, dans la marche des affaires du Cameroun, nous souhaitons bon vent au nouveau patron de la Capef.