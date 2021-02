CAMEROUN :: Insécurité à Nkongsamba: Un moto taximan agressé et tué :: CAMEROON

Il s'appelait Narcisse Nsangou. Conducteur de moto taxi à Nkongsamba dans le département du Moungo dans la région du Littoral Cameroun, il a été agressé dans la nuit de dimanche dernier, avant d'être tué, et sa moto ravie.

La scène macabre a lieu à Nkongsamba, une ville à la dangerosité croissante depuis plusieurs mois, avec des agressions à l'arme blanche, lesquelles se terminent parfois par la mort de la victime. C'est le cas de Narcisse Nsangou, un homme de près de 40 ans et qui, vivait paisiblement de l'activité de moto taxi à Nkongsamba dans le Moungo.

D'aucuns pensent que le conducteur de moto taxi aurait essayé de résister à ses agresseurs qui, voulaient uniquement la moto et ce qu'il avait sur lui ( téléphone et argent); une résistance qui, aurait donc conduit les malfrats à tuer le chauffeur de moto taxi.

En compagnie de la gendarmerie locale, le procureur près le tribunal de grande instance de Nkongsamba a fait une descente sur les lieux du crime.

Vivement que les enquêtes des pandores conduisent à l'arrestation des agresseurs, mais aussi et surtout que les autorités compétentes, prennent des mesures draconiennes pour endiguer cette insécurité de plus en plus croissante à Nkongsamba !