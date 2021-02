CAMEROUN :: La telenovela Belles Etrangères diffusée en exclusivité sur StarTimes :: CAMEROON

Diffusée sur la chaîne ST Novela F Plus, cette télénovela philippine raconte l'histoire de Joyce et Kristine, deux femmes au parcours tragique que le destin réunira. Épopée magnifique, elle mêle quêtes de justice et d’identité, histoires d’amour et de vengeance.

Porté par un duo d’actrice explosif, Heart Evangelista (Kristine) et Lovi Poe (Joyce), le casting est complété par des acteurs de premier plan, à commencer par Christopher de Leon, dont l’interprétation de l’homme d’affaires sans scrupules Ronaldo Castillo lui a valu une nomination aux 30e PMPC Star Awards for Television.

Joyce, une jeune architecte talentueuse, file le parfait amour avec Noël. Elle rencontre un homme d’affaires Ronaldo Castillo, qui la prend pour une prostituée. Il se jette sur elle et Joyce tombe accidentellement dans les escaliers. Paniqué, il fait brûler le corps de la jeune femme. Des années plus tard, Noël a refait sa vie avec Kristine, une belle chirurgienne qui se trouve également être la fille illégitime de Ronaldo. Un soir, alors que Kristine se trouvait dans de gros ennuis, elle est sauvée par une sans-abri à la peau brûlée. Il s’agit de Joyce. Cette dernière a complètement perdu la mémoire. Pour la remercier, Kristine l’opère et lui obtient une nouvelle identité. Ainsi, Joyce, devenue Léa, repart à zéro jusqu’à ce que sa mémoire revienne soudainement.

Belles étrangères sera diffusé en exclusivité du lundi au vendredi à 19h30 GMT sur ST Novela F Plus à compter du 1er mars. Cette série pourra être aussi visionnée sur l’application mobile StarTimes On disponible en téléchargement gratuit sur Google Play Store et Apple Store.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 630 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».