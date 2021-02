CAMEROUN :: Un marabout assassiné par Boko Haram :: CAMEROON

Les terroristes menacent de liquider tous les marabouts de la localité de AMCHIDÉ OURO-DOLÉ.

Le septuagénaire, Goni Idrissa, 72 ans révolus, a été froidement assassiné par des terroristes de Boko Haram aux premières heures du 12 février dernier. C’est dans sa concession qu’il a été abattu aux environs de 03 heures du matin. «Malgré la promptitude de notre intervention, ils ont réussi à nous échapper. Nous avons suivi leurs traces jusqu’à la frontière. C’est aux environs de cinq heures du matin que nous avons rebroussé chemin», explique Modou Goni, membre du comité de vigilance d’Amchidé.

Selon diverses sources, les terroristes étaient au nombre de six à avoir investi la concession de Goni Idrissa. « Ils ont premièrement cherché à défoncer la porte de la clôture. Comme celle-ci est en fer, ils n’y sont pas parvenus. Ils ont donc escaladé le mur pour accéder à la concession qui est subdivisée en plusieurs compartiments. Ils ignoraient dans lequel se trouvait notre père. Ils ont frappé à la porte centrale de notre compartiment où chacun de nous avait son appartement, nous sommes cinq fils à notre défunt père à y habiter avec nos épouses et nos enfants. Ils ont longuement frappé à la porte puis je sorti de la chambre et j’ai demandé si c’était notre père, mais personne ne m’a répondu. Je suis retourné me coucher sans avoir eu le réflexe d’ouvrir la porte pour voir ceux qui la frappaient. Je ne me doutais de rien. C’est quand j’ai entendu le coup de feu quelques instants plus tard que j’ai compris qu’il s’agissait des terroristes. Quand nous sommes sortis, nous avons découvert l’irréparable. Notre père gisait dans une mare de sang. Ils lui avaient logé une balle dans le dos», témoigne Bana Idrissa, fils du défunt.

Goni Idrissa était le plus grand marabout de sa bourgade. «Ils ne lui ont rien demandé et ils ne lui ont rien pris. Ils lui ont juste dit qu’ils étaient là pour le tuer et ils tueront tous les marabouts d’Amchidé sans donner le moindre mobile de leur décision», déclare l’épouse du défunt.