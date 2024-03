Cameroun :: Madame Serge Matomba Une Source D’inspiration Pour Une Belle Jeunesse :: Cameroon

Cet article que nous réécrivons est inspiré d’un reportage de Makak News, qui a eu la gentillesse d’explorer la vie de Madame Albertine Matomba. En étroite collaboration avec elle pour une entrevue, la profondeur de ce reportage nous pousse à le réinterpréter et à le publier dans nos pages.

Dans les verts paysages de Makak, au cœur du Nyong et Kellé, une étoile brille y est issue : Albertine Ngo Pondi, fille fière de sa terre natale, a parcouru une partie de son chemin éducatif dans les écoles laïques de Saint Jean Baptiste à Makak et du Collège Protestant de Métet. Ses parents lui ont transmis des valeurs profondes, parmi lesquelles l’amour du prochain, une lumière qui illumine son parcours. Albertine Ngo Pondi devient Albertine Matomba en épousant Serge Espoir Matomba, homme politique éminent. Après ses études secondaires, elle s’envole vers de nouveaux horizons, choisissant de se former dans le domaine de l’aviation au Burkina Faso, au pays des hommes intègres.

De retour au Cameroun en 2004, elle embrasse avec passion sa carrière au sein du groupe « Lufthansa », représenté par la prestigieuse compagnie aérienne « Brussels Airlines ». Mais Albertine est bien plus qu’une technicienne de l’aviation : elle est une athlète accomplie, ayant brillé sur les terrains de handball au Cameroun avec Avenir Handball, en rejoignant ensuite l’ASFA Yenenga au Burkina Faso, puis en France avec le Pouzin Handball. Au-delà des exploits sportifs, Albertine Matomba se consacre à une mission noble : soutenir les jeunes filles issues de milieux précaires.

Son engagement la propulse à la tête de l’équipe de volley-ball féminin de Nyong EKellé, qui a brillamment représenté le Cameroun lors de la dernière Champions League Africaine en Tunisie. Son association, « Sourire de l’Espoir », œuvre pour l’accès à l’entrepreneuriat des couches sociales défavorisées, tandis que sa participation à « Women in Aviation International » témoigne de son engagement pour l’égalité des sexes dans le domaine de l’aviation.

Sur le plan spirituel, Albertine Matomba incarne la foi et la dévotion en tant que prophétesse de l’École des Disciples et servante de l’Éternel. Elle est mise à la tête de l’Annexe de l’Église « Mintere », une mission dédiée à l’évangélisation et au réveil des âmes. Mais son engagement ne s’arrête pas là : en tant que femme de conviction, elle soutient avec ardeur l’action de son époux au sein du PURS, portant haut les valeurs qu’ils partagent. En cette 38ème édition de la Journée Internationale de la Femme, placée sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », Makak News a le privilège de recevoir Albertine Matomba, une figure inspirante qui incarne la force, la compassion et la détermination des femmes camerounaises.