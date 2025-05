CAMEROUN :: Carambolage meurtrier à Matomb : l'axe Yaoundé-Douala paralysé, bilan humain lourd :: CAMEROON

Un violent accident de la circulation s’est produit ce mardi matin sur la route nationale n°3, également connue sous le nom d’axe lourd Yaoundé-Douala, au niveau de la localité de Matomb. Le carambolage, d’une rare violence, implique une dizaine de véhicules, parmi lesquels plusieurs camions, des véhicules de transport en commun et des voitures particulières.

Le bilan humain exact n’a pas encore été officiellement communiqué, mais plusieurs sources sur place évoquent un nombre important de victimes, dont plusieurs morts sur le coup. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des carcasses de véhicules totalement broyées, témoignant de la violence du choc.

La circulation est totalement interrompue dans les deux sens sur cet axe majeur reliant les deux principales villes du pays. Les autorités appellent les usagers à éviter la zone et à emprunter des itinéraires alternatifs. Il est notamment recommandé de passer par l’autoroute Nkolbisson–Boumnyebel afin de contourner l’obstruction.

Les secours et forces de l’ordre sont à pied d’œuvre pour dégager les voies, porter assistance aux blessés et établir les circonstances exactes de cet accident dramatique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du carambolage, qui relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur cet axe particulièrement fréquenté.