CAMEROUN :: Comment Jacques Bimai engage la communauté Bassa Mpoo du Wouri derrière Paul Biya :: CAMEROON

Le membre du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé l’a exprimé lors de la visite du Secrétaire General à la Présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh lors de sa visite à Douala. Aussi bien que lors de la rencontre des militants de la section RDPC wouri 3.

Elle est l’une des sections les plus peuplées de la ville de Douala. Son poids électoral est indéniable d’autant plus qu’il est peuplé des peuples autochtones aussi bien que ceux issus de l’immigration et qui peuplent la ville de Douala. C’est fort de ce poids politique que le secrétaire général de la présidence de la République à accordé une audience à une délégation de la communauté Bassa Bati Mpoo lors da sa visite de travail à Douala.

Au cours de cette rencontre avec ce haut commis de l’Etat et dignitaire du Régime, Jacques Bimai, membre du comité central du parti qui conduisait la délégation a engagé la communauté Bassa Derrière Paul Biya « Nous sommes venus ici pour demander au ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence de la République de passer notre message clair au chef de l’Etat, la communauté Bassa Mpo est derrière le chef de l’Etat. Vous pouvez compter sur notre soutien total » Avec en toile de fond l’appel à candidature « Paul Biya est notre candidat en 2025. Nous allons continuer à travailler, nous avons toujours été fidèles et loyaux envers le chef de l’Etat » A l’endroit des militants rassemblés à son domicile, le message était un appel aux inscriptions massives des membres de la communauté sur les listes électorales

Parce qu’en fait, « en politique, c’est le nombre qui compte »

Pour joindre la parole à l’acte, La mobilisation des troupes s’est inscrite sur le terrain. Aussi, pour mieux quadriller le terrain de sa circonscription électorale, le président de la section RDPC wouri 3, le Maire de la commune d’arrondissement Douala 3 Valentin Epoupa Bossanbo, les membres des bureaux des 3 organes du parti, et le membre du Comité & Central Jacques Bimai ont procédé à l’installation de la sous-section Logbessou Ngoma. Au cours de laquelle les doléances des militants ont été portées au Maire. Il y a eu surtout cette exhortation du membre du comité central à une mobilisation des militants et sympathisants du RDPC pour une victoire de leur champion Paul Biya à la présidentielle de 2025.