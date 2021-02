CAMEROUN :: CONTRE LA TORTURE DE NOS SŒURS ET FRÈRES DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST :: CAMEROON

AVEZ-VOUS REGARDÉ LA VIDÉO HORRIBLE D’UN JEUNE HOMME TORTURÉ À NDU, AU NORD-OUEST, PAR DES INDIVIDUS QUI PORTENT DES TENUES DE NOTRE ARMÉE, DE NOTRE POLICE ET DE NOTRE GENDARMERIE ? CES SOLDATS TORTURENT ET BAFOUENT LA DIGNITÉ D’UN CAMEROUNAIS, EN L’INSULTANT DANS MA LANGUE MATERNELLE.

Sur l’extrait de la vidéo, ces endiablés le giflent violemment, lui donnent des coups de bottions sur la tête, l’arrosent d’eau froide et lui assènent des coups de machette sur toutes les parties du corps, y compris ses parties intimes, avec une férocité inouïe.

Fiers d’eux, ils crient : « mebi me ne we élan », un langage ordurier de mon village, que je préfère ne pas traduire en français, de peur de donner la nausée au lecteur.

Dites-moi, de grâce, sont-ce ces ordures pestilentielles qui seraient mes frères ?

Sont-ce ces minables pestiférés que les gens veulent que je soutienne ?

Je leur envoie ce message : que les idéologues de l’État westphalien, les responsables politiques et les chefs des forces de sécurité et de défense, qui soutiennent la poursuite de cette guerre et en profitent, sachent que, tôt ou tard, ils vont le payer très cher...

L’argument des brebis égarées ne suffit plus. Vous fabriquez des monstres pour humilier et terroriser les Camerounais, incendier le pays et cultiver la haine tribale aux quatre coins du territoire national, sous le prétexte de défendre le pays.

C’est le rôle de l’armée que nous voyons là ?

C’est avec ça que vous allez faire la paix?

Ça fait pitié !

Fridolin NKE

Expert en discernement