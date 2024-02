Le Cameroun, Un « Continent » Dans Le Noir ! :: Cameroon

Les gens qui nous regardent de l’extérieur nous appellent le « continent », et pourtant ils ne savent pas que nous vivons surtout dans l’obscurité. Car en réalité hein, l’électricité est devenue une denrée incroyablement rare ici au Cameroun…

Un continent de délestages

Est-ce que je connaissais même le mot délestage il y a une vingtaine d’années ? Mais depuis que notre gouvernement a privatisé la Sonel, depuis que des Américains s’en sont emparé avec la complicité de véreux administrateurs camerounais, le mot « délestage » est devenu l’un des mots les plus utilisés ici sur notre territoire…

En gros, le délestage est une coupure programmée du service d’électricité, et qui a lieu à des périodes et des endroits bien déterminés. Et Pour rendre la chose encore plus « intelligente », on nous parle dorénavant de « rationnement ». Les gens qui sont responsables du ravitaillement en électricité nous la distribuent avec parcimonie, et depuis novembre 2023 les délestages sont devenus quotidiennement systématiques !

On nous coupe la lumière dès le début de la matinée, et ça revient généralement vers la fin d’après-midi. Parfois on te coupe le courant en tout début de soirée, et ça va revenir pratiquement jusqu’au lendemain en fin de matinée…

C’est devenu systématique ! Tous les jours, dans tous les secteurs de tous les quartiers de toutes les villes de la République du Cameroun, il y a au moins un ou bien deux délestages. Les gens marchent déjà en route avec leurs téléphones portables et leurs chargeurs comme s’ils étaient des cinglés, car l’électricité est devenue une denrée excessivement périssable. Et je ne vous parle même pas des nombreux dommages collatéraux, comme l’avarie des aliments frais et des vivres que vous aurez eu la maladresse de vouloir conserver dans votre réfrigérateur…

Un continent de surfacturations

Est-ce que vous savez que depuis de nombreuses semaines déjà, les compteurs prépayés ne fonctionnent plus ? Hein ? Vous le saviez, ça ?

Après seulement trois ans d’exploitation, la compagnie d’électricité a eu des bisbilles avec le fournisseur de cette application logicielle, qui était censée faire payer à ses utilisateurs, la quantité exacte d’électricité qu’ils avaient consommée. Et pourtant nous sommes dans un fiasco…

Désormais, les compteurs prépayés sont devenus une arnaque. Tu recharges ton argent pour avoir de la lumière, et rien ne fonctionne ! Ou alors tu mets un montant de cinq mille francs CFA par exemple, et au bout d’une demie heure on te dit que ton forfait est déjà terminé ! Pire, à cause de ces nombreux bugs, de nombreux ménages se retrouvent à faire un jour, deux jours, trois semaines dans le noir, sans aucune explication/compensation de la part de la compagnie-mère. Et si jamais tu veux te brancher en direct sur un poteau électrique puisque personne ne peut supporter de vivre continuellement dans le noir, eh bien les agents de cette société-là vont venir te faire la police, ils vont te débrancher et ils vont te brutaliser, bref, ils vont te laisser dans le noir et tu risqueras même de subir encore d’impitoyables poursuites judiciaires…

Un continent de chaleur

Pour la chaleur alors, c’est grave ! Surtout ici à Douala. Surtout avec le réchauffement climatique. Surtout pendant cette période qui va de décembre jusqu’au mois de mai, où c’est incroyablement difficile d’avoir une seule goutte de pluie, et où la température extérieure peut facilement atteindre les 40, 45 voire 50 degrés à l’ombre…

Pour la chaleur hein, c’est gravissime ! Surtout que tout le monde ici n’a pas les moyens de se procurer un climatiseur domestique, parce que cela coûte encore relativement cher. Surtout que tout le monde ici ne peut pas non plus se procurer un groupe électrogène, d’abord parce que c’est coûteux, et ensuite parce qu’il faudra y mettre du gasoil alors que le carburant est devenu incroyablement plus cher.

Un cercle vicieux, donc. La chaleur va nous tuer pendant la nuit parce que nous dormons régulièrement sans électricité, donc sans ventilateur. Les gens essaient de dormir avec les fenêtres ouvertes pour obtenir un peu d’oxygène, et dans ce cas-là bienvenus les moustiques ! La sexualité a même considérablement diminué dans les vies de couple, puisque comment c’est possible de faire l’amour avec une femme qui transpire comme un éléphant, et puis, comment c’est possible de faire l’amour avec un homme qui coule la sueur sur son front et sur son torse comme s’il était devenu un hippopotame ?

Un continent d’improductivité

Et enfin, l’improductivité. Les gens qui nous dirigent —ou en tous cas ceux qui dirigent Eneo—, est-ce qu’ils se rendent même compte de l’impact économique de tels « détestages » ? Parce que comment ce sera possible de créer de la richesse sans électricité, sans internet et sans aucune communication ? Comment ce sera possible de télétravailler si votre téléphone est complètement déchargé, ou si votre ordinateur n’est pas branché sur un secteur ? Comment c’est possible de se rendre à son bureau, si on sait déjà à l’avance qu’il n’y aura pas d’électricité durant pratiquement toute la journée ? Comment c’est possible pour un électrotechnicien, un mécanicien ou alors une esthéticienne, de voir ses équipement se griller les uns après les autres, à cause des surtensions et des survoltages qui sont régulièrement générés par les allers-retours de notre courant énergétique ?

Et puis, enfin, comment c’est possible de retrouver le moral dans un environnement aussi décourageant, comment c’est possible de créer de la richesse, de travailler normalement pour participer à l’économie nationale de son propre pays, lorsque vous ne disposez même pas de l’un des ingrédients professionnels les plus élémentaires ?

Le Cameroun, un « continent » totalement noir !

Donc les gens qui nous regardent depuis l’extérieur hein, ils nous appellent amicalement le « continent ». Et pourtant nous vivons continuellement dans l’obscurité. Car en vérité hein, l’électricité est devenue une denrée inimaginablement rarissime dans le pays de Pierre La Paix Ndamè…

Le Cameroun, un continent d’antiquité ! Nous vivons au XXIème siècle, mais pourtant nous sommes restés bloqués dans l’antiquité romaine, ou plus abusivement à l’âge de la pierre taillée ou de la préhistoire.

Un continent de frustration ! Les Camerounais sont très en colère au vu de cette situation, et le gouvernement a bien fait de menacer Eneo afin de tenter de résorber cette situation le plus rapidement possible.

Le Cameroun est devenu un continent totalement obscur, que ce soit dans les mentalités mais également aussi sur le plan énergétique.

Parce que nous vivons dans le noir, nous mangeons dans le noir et nous dormons aussi régulièrement dans l’obscurité. La population camerounaise est devenue si déraisonnable, qu’elle en arrive même à applaudir lorsque l’électricité se rend disponible pour quelques heures seulement. Le droit le plus fondamental à l’énergie électrique, est devenu littéralement un luxe dans toutes les localités de notre pays.

Et pourtant quand les autres vont nous regarder depuis l’extérieur, nous allons gaillardement nous bomber le torse en leur rappelant que nous les Camerounais, nous demeurons le « continent »…