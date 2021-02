CAMEROUN :: NGAOUNDÉRÉ : Ville hantée par le fantôme du 11 février :: CAMEROON

La non-tenue du défilé ce jour de fête de la jeunesse laisse la population nostalgique.

La place de l’indépendance de Ngaoundéré n’affiche pas fière allure ce matin du 11 février 2021. Depuis sa construction, elle n’a jamais été sevrée de la chaleur des jeunes lors des célébrations de la fête de la jeunesse. Aujourd’hui recouverte de poussière, elle a attendu son coup de pinceau habituel à la veille de cet événement, il n’en sera rien pour cette édition. La tristesse lue sur son visage est aussi perceptible chez plusieurs citoyens, qui ont eu un réveil difficile. Roukayatou Dia, élève de 4è au lycée bilingue de Ngaoundéré manque sa première occasion de passer devant la tribune officielle. Pourtant, elle a longtemps espéré vivre ce moment fort de sa jeunesse.

«Pour la première fois j’ai été sélectionnée pour prendre part au défilé du 11 février. Je ne pouvais cacher la fierté que j’ai éprouvée, ce bonheur de pouvoir passer devant le Gouverneur. Malheureusement pour moi il n’y aura pas de parade cette fois. J’ai espéré que ce soit juste une simple rumeur, décidément c’est la vérité. Alors que J’ai tout apprêté, ma nouvelle tenue, ma paire de chaussures, les gangs. Mais bon on comprend quand même, c’est à cause du corona virus. Ce sera peut-être pour la prochaine fois», se désole-t-elle. Comme chez elle, la tristesse est à son comble dans les associations et mouvements de jeunesse de l’Adamaoua.

Pour ces jeunes, cette journée est à vite mettre dans les archives. «C’est une journée difficile pour nous jeunes. Je me suis réveillé avec le réflexe de me rendre à la place des fêtes. Au fond de moi je sens qu’il y a quelque chose qui me manque, l’ambiance de la place des fêtes me manque. Les images des défilés précédents ne font que me revenir», se remémore Mahmoudou Bello, président du bureau départemental Cnjc du Djerem. Cette fête de la jeunesse manquée à cause du Covid 19, c’est aussi des moments de partage de jovialité entre les jeunes. «C’est une journée dédiée à la jeunesse, où nous nous retrouvons entre jeunes dans un bon coin pour se partager un pot après la parade.

Mais cette fois la journée est nase, depuis que je suis née je n’ai jamais vécu un tel 11 février, c’est la première fois que le défilé n’a pas lieu. Nous espérons que ça ne se reproduira plus dans l’avenir», souhaite Yaya Salé, jeune étudiant de droit. Adèle Nkenfack, vendeuse de pain haricot non loin de la place des fêtes n’a pas augmenté sa commande de pain comme d’habitude pendant le jour du 11 février. «Je vis cette journée comme les autres jours tout simplement. S’il y avait le défilé, je serais en haut. J’avais pourtant planifié les choses que j’allais acheter après la fête. Bon, ce n’est pas grave dieu nous pourvoira de ses bienfaits», rassure-t-elle. Ce jour du 11 février 2021, déclarée férié chômé, couplé au «jeudi propre», donne des allures d’une ville morte dans les artères de la ville de Ngaoundéré.