AFRIKULTURES FASHION SHOW ACTE 2: VALORISER LE SAVOIR FAIRE DE LA JEUNESSE CAMEROUNAISE ET AFRICAINE :: CAMEROON

11 stylistes et 33 mannequins sur la plateforme afrikultures fashion show, ont déployé leur savoir faire pour sa 2 eme édition ; qui avait pour objectif de valoriser le savoir faire de la jeunesse camerounaise et africaine.

Un enchainement de couleurs et de créations tous inspirés par la thématique de la soirée ‘’ Urban africa’’ Pour l’occasion, des invités mordus de la mode ont fait le déplacement, ainsi que les autorités administratives, tel, le Dr Edimo François ; délégué régional des arts et de la culture du littoral, ainsi que, madame la délégué départemental Minpmessa Mache Sylvie.

Ils ont ainsi procéder a la remise des attestations aux participants et aux récipiendaires, stylistes, agence de mode et staff engagé à la bonne réalisation de ce projet, qui se veut innovateur et porteur, pour l’épanouissement de la jeunesse africaine .

Pour la promotrice Tessa baks, cette édition a été particulière, avec la participation désormais des mannequins grande tailles, mannequins longtemps ignorés dans l’industrie de la mode africaine, pourtant une catégorie, grande consommatrice de mode.

Pour la 3 eme édition, elle nous promet plus de surprise car l’Afrique est riche en potentiel encore inexplorés.

Et pourquoi pas après le Tchad en guest sur cette édition, avoir la Côte d’ivoire pour la prochaine édition ?

wait and see