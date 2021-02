CAMEROUN :: Carnet noir: Mort de l'économiste Ariel Nyitedem :: CAMEROON

La presse camerounaise privée d'un de ses plus brillants panelistes en analyse économique. Il était froid, rationnel et lucide, et échappait à tout contrôle. Il ne recherchait ni amitié ni inimitié.

L'analyste économique Ariel Nyitedem est mort hier, mardi 09 février 2021, à l'hôpital général de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

L'économiste et expert en management a subi une opération chirurgicale en novembre dernier. Celle-ci l'avait cloué au lit. Toute chose qui l'avait alors éloigné des médias, jusqu'à sa mort intervenue hier mardi à Yaoundé.

Il doit sa notoriété à ses prises de parole poignantes sur des sujets comme l'endettement, la viabilité des entreprises publiques. Il a été consultant au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.

Son timbre vocal particulier et jamais agressif, manquera à jamais aux médias camerounais, notamment aux télévisions à capitaux privés.