Cameroun :: Philippe Camille Akoa Va Quitter Ses Fonctions De La Directeur Général Du Feicom :: Cameroon

C'est de source interne au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale ( Feicom ) que Camer.be a appris le départ imminent du perpetuel directeur général ( Dg) de cette institution étatique du Cameroun.

Concrètement, et selon des sources introduites, Philippe Camille AKOA qui est Dg du Feicom, Cameroun depuis 19 ans, devrait quitter son poste dans les prochains jours pour occuper un poste dans un organisme International, ONU Habitat pour ne pas le nommer. Le magistrat sera donc plus le patron de la « banque des communes », pour une fonction qu'on dit plus prestigieuse au sein d'ONU Habitat.

Et notre informateur de préciser que le départ du DG du Feicom pour ONU Habitat a déjà reçu l'aval du président de la République, Paul BIYA. ONU-Habitat est le programme des Nations Unies dont les missions consistent à travailler pour des villes décentes et un habitat decent.

Philippe Camille Akoa, est natif de Bibia dans la région du Sud Cameroun. Il est magistrat de formation, diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam ).

Il est président du Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales (RIAFCO).

Et quoique magistrat de formation, Philippe Camille AKOA n'aura pas fait preuve de respect de la loi 2017 du Cameroun sur les établissements et entreprises publics, laquelle loi stipule de ne. pas passer plus de neuf ans comme Dg des établissements et entreprises publics, pas plus de six ans comme président du conseil d'administration. Le magistrat est Dg du Feicom depuis 19 ans.