Cameroun :: Promote 2024: Dangote Sensibilise Ses Consommateurs Sur L'utilisation Optimale Du Ciment :: Cameroon

Parmi les entreprises qui ne manquent jamais aux grands rendez-vous économiques, Dangote ciment en fait partie. Pour la 9ème édition de promote de 2024 sous le thème « SECTEUR PRIVÉ, ÉVOLUTION ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DES ÉCONOMIES AFRICAINES », l'entreprise citoyenne est venue avec un message d'actualité, l'utilisation optimale du ciment.

Dans le contexte actuel, le Cameroun en particulier et l'Afrique en général vivent des évènements qui frisent le doute dans l'esprit des consommateurs des matériaux de construction. L'effondrement des immeubles est un phénomène très récurrent. Pour faire profiter à ses consommateurs un renforcement des capacités sur l'usage des ses produits, le Directeur Général de Dangote Cameroun Bertrand MBOUCK et son équipe sensibilisent les populations sur l'utilisation des ciments Dangote.

Présent sur le site de l'évènement au palais des congrès de Yaoundé, côté droit de l'entrée principale de la foire, un building d'une architecture remarquable accueille les visiteurs. Faire un tour à l'intérieur du grand building en matériaux préfabriqués de Dangote permet aux consommateurs d'en ressortir avec beaucoup de connaissances sur l'utilisation du ciment, pas besoin d'être un expert.

Extrait de l'interview du Directeur Général de Dangote Cameroun Bertrand MBOUCK

"En ce mois de février 2024 Dangote est présente à Promote, la raison de notre présence c'est effectivement d'apporter notre pierre au message qui est véhiculé par les organisateurs de promote. C'est-à-dire la promotion du tissu industriel et le tissu commercial national, sous-régional, donc c'est une très bonne initiative qui vise à nous apporter de la visibilité aux producteurs. Dangote ne peut que être un acteur fort dans ce message de soutien, nous sommes résolument orienté vers la transformation de l'Afrique, cela vise à participer à ce type d'événement.

Sur le plan conjoncturel national et sous-régional, nous sortons d'une période assez trouble marquée par l'entrée en jeu par le COVID et le conflit ukraino-russe. Une période de forte turbulence dans la distribution, nous faisons partie des entreprises qui ont résisté. Malgré les difficultés sur les matières premières sur nos intrants, nous avons tenu la barre et nous avons consenti à ce qu'on appelle l'union sacrée pour ne pas répercuter aux consommateurs tous les effets pervers de l'inflation de l'augmentation de nos intrants. Dangote est une entreprise citoyenne, de responsabilité sociétale, c'est le message que nous véhiculons par notre présence. Dans l'absolue, nous réaffirmons l'éducation des différents corps de métier sur nos produits qui sont principalement les produits premium du marché à savoir le ciment 3X et le Falcon qui sont vraiment les deux piliers de l'industrie cimetière au Cameroun et en Afrique. C'est important que nous soyons là parce que nous avons une mission éducative, il y'a eu pas mal d'incidents dans les constructions, dans la mauvaise utilisation de divers ciments. Nous réaffirmons à nos experts les modes d'utilisation et la fiabilité du ciment dangote 3X. Donc nous avons prévu des séances de session de démonstration pour effectivement éviter que les incidents enregistrés en 2023 ne se reproduisent plus. C'est un message de professionnalisme, de soutien, de fiabilité et de rentabilité que nous véhiculons."