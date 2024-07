CAMEROUN :: Etonde Etonde le président des DREAMERS appelle à l'Unité de l'Opposition :: CAMEROON

Etonde Etonde le président des DREAMERS dénonce la Démocratie Camerounaise en Péril et appelle à l'Unité de l'Opposition Camerounaise autour d'une candidature unique en 2025.

ETONDE ETONDE JEAN PATRICE

La démocratie camerounaise est en grand danger. En tant que l'un des leaders de l'opposition et membre de la société civile, je me dois de dénoncer avec la plus grande vigueur la récente décision du régime Biya de proroger les mandats des élus. Cette manœuvre cynique et antidémocratique vise à

empêcher les candidats de l'opposition comme moi de se présenter à l'élection présidentielle de 2025, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'élus locaux. Cette situation représente une prise d'otage de notre démocratie et une tentative flagrante de maintenir le régime en place au pouvoir à tout prix.

Violation des Principes Démocratiques

La prorogation des mandats sans consultation populaire est une violation directe des principes fondamentaux de la démocratie dans un contexte aussi tendu. Elle prive les citoyens de leur droit de choisir librement leurs représentants et fausse le jeu électoral en faveur du régime en place. Ce stratagème montre clairement la volonté du gouvernement de neutraliser toute forme d'opposition et de perpétuer un pouvoir autoritaire, au détriment des aspirations démocratiques du peuple camerounais.

Manipulation et Absence de Légitimité

En prorogeant les mandats des élus, le régime en place manipule les règles électorales pour écarter les candidats de l'opposition que nous sommes. Les représentants prorogés sans élection n'ont plus la légitimité nécessaire pour exercer leurs fonctions une fois leur vrai mandat épuisé, ce qui crée un fossé entre les élus et le peuple. Cette situation sape la confiance des citoyens dans le système politique et menace la stabilité du pays.

Appel à l'Unité de l'Opposition

Face à cette situation, j'appelle tous les partis de l'opposition à faire front commun comme je l'avais déjà fait en 2018. L'heure n'est plus aux divisions internes, mais à l'unité et à la solidarité. Nous devons nous rassembler et organiser des primaires ouvertes et transparentes pour désigner un candidat consensuel, capable de porter nos espoirs et de rivaliser avec la machine électorale du régime en place qui est très très puissante et bien structuré. Ce candidat doit être choisi sur la base de son intégrité, de sa compétence et de sa capacité à représenter les aspirations de tous les Camerounais par un vote sur une application déjà disponible, et ce candidat beneficiera d'une levée de fonds sans précédente jamais vu au Cameroun. Et un véritable ralliement populaire.

Dans les tous prochains jour il nous faudra :

La Mobilisation Populaire : Engageons-nous dans une campagne de mobilisation massive pour attirer l'attention sur cette injustice et resserrer les rangs. Des manifestations pacifiques efficaces pour faire entendre notre voix ne sont pas à exclure.



Les Recours Juridiques: Utilisons les voies légales pour contester cette prorogation des mandats. Si cette mesure est contraire à la Constitution, nous devons porter l'affaire devant les tribunaux.

L'Appel à la Communauté Internationale : Sollicitons le soutien des organisations internationales et régionales pour dénoncer cette situation et demander leur intervention.

L'Utilisation des Médias et des Réseaux Sociaux : Mettons en place une campagne médiatique bien orchestrée pour sensibiliser l'opinion publique et dénoncer les pratiques antidémocratiques du régime.

Le Plaidoyer pour des Réformes

Électorales une fois de plus : Profitons ube fois de plus de cette occasion pour plaider en faveur de réformes électorales qui éliminent les exigences d'élus locaux pour la candidature présidentielle et renforcent notre démocratie.

La démocratie camerounaise est à un tournant crucial. Si nous ne réagissons pas maintenant, nous risquons de perdre notre liberté et nos droits. Ensemble, en tant qu'opposition unie, nous pouvons surmonter ces obstacles et restaurer la démocratie dans notre pays. J'appelle tous les

Camerounais épris de justice et de liberté à se joindre à nous dans cette lutte pour un avenir meilleur.

ETONDE ETONDE JEAN PATRICE.

Président national des Dreamers.