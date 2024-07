CAMEROUN :: Simplis Soh : un entraîneur flegme et efficace pour les Lions A prime :: CAMEROON

Ancien entraîneur principal de la Panthère Sportive du Ndé Sa, Simplis Magloire Soh, vient de connaitre une nouvelle ascension.

En effet, il a été désigné il y a deux jours par le comité d’urgence de la Fédération camerounaise(Fecafoot) de football, comme patron de l’encadrement technique de l’équipe nationale A prime.

Tout en adressant ses remerciements au président de la Fecafoot, l’entraineur promu a déjà la tête au travail, comme toujours.

Son bilinguisme, sa parfaite maitrise des championnats nationaux de football, Mtn Elite One et Mtn Elite Two, constituent des atouts à mettre à son actif.

Tout comme sa capacité à communiquer avec les joueurs. Le flegme et la créativité débridée de Simplis Soh l’aideront à bien mener cette nouvelle mission hautement importante.