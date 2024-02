Cameroun :: Mise Au Point Sur L'état De Santé De Grégoire Mbida : « Non, Il N'est Pas Dans Une Misère Noire » :: Cameroon

Dans une récente publication circulant sur les réseaux sociaux, des photos de l'ancienne gloire des Lions indomptables, Grégoire Mbida, ont suscité l'émoi et la compassion du public. Les clichés, montrant un Mbida visiblement affaibli, ont laissé penser à une situation de détresse et de misère. Cependant, un proche de l'ancien joueur tient à rectifier certaines informations erronées et à apporter des éclaircissements sur la véritable situation de Mbida.

"Non, Grégoire Mbida n'est pas dans une misère noire", déclare-t-il d'emblée. "Il est certes malade, mais je suis pas content de la publication de ces photos, car c'est moi en personne qui ai permis que ces messieurs aillent le voir pendant qu'il était à Yaoundé... Mais il était question de ne pas prendre des photos, justement pour éviter ce qui se passe aujourd'hui."

Il insiste sur le fait que Mbida ne manque de rien en dehors de la santé. "Arantes n'est pas dans le besoin, rien ne lui manque en dehors de la santé", affirme-t-il. "Arantes a ses assurances en France qui prennent en charge l'intégralité de ses soins... Il n'est pas dans le besoin à ce niveau."

Par ailleurs, il tient à préciser que Mbida n'est pas malade à Yaoundé, mais qu'il était en convalescence dans la capitale camerounaise. "Il est venu fêter son anniversaire le 27 janvier autour de ses proches, et il est rentré chez lui en France il y a 2 semaines", explique-t-il.

En conclusion, il appelle à la prudence et à la vigilance quant à l'utilisation des photos de Mbida. "Certes, il est vraiment malade, mais faisons attention pour que les gens ne profitent pas de ces photos pour extorquer de l'argent au nom d'une pseudo-appel à la solidarité pour ses soins. Ses assurances s'en occupent", conclut-il.

Cette mise au point vient éclaircir la situation et rappeler qu'il est primordial de vérifier les informations avant de les diffuser et de faire preuve de discernement dans le traitement des sujets sensibles comme la santé des personnalités publiques.