FRANCE :: Musique camerounaise : Consty Adeva, un artiste plein

Il y a quelque jours, le chanteur camerounais Consty Adeva célébrait son anniversaire. Peu importe le nombre d'années écoulées, ce qui compte, c'est que Consty Adeva a consacré sa vie à suivre le chemin de l'art. Quel chemin passionnant ! Consty Adeva est un artiste, un artiste plein. On entend par artiste plein, un artiste qui participe au rayonnement de sa société et à la promotion des valeurs musicales qui animent son époque, qui rend de précieux services à sa communauté par une vision artistique solidement bâtie, et qui est doué d’une volonté de fer, audacieux et prudent à la fois, qui impose par sa voix forte et son air décidé à sa stature, dans son métier.

C'est en traversant le Burkina Faso que j'ai entendu sa musique pour la première fois. Je me suis retrouvé dans un bistrot où la musique Madingue résonnait, puis le disquaire a diffusé de la musique camerounaise, dont le titre "Nawodi Bekwadi". Bien sûr, c'est la regrettée Maman Nguea qui était à l'honneur dans cette vidéo. Les Burkinabé dansant le makossa en sautillant à leur façon. J'étais ému aux larmes pour ces burkinabés qui s'inventaient les pas des danses camerounais. Mais j'ai découvert la puissance voix de Consty Adeva. Un jour, je l'ai rencontré à Paris et je lui ai raconté cette anecdote. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la force de la musique, capable de franchir les frontières et d'unir les peuples et les hommes. Consty est un artiste ouvert, contrairement à la perception habituelle des artistes comme des personnes fermées.

Quand l'envie me prend, j'écoute sa musique toute une journée ; ses chansons traduisent une grande authenticité. Il y a des chansons qui nous touchent profondément et qui nous sont offertes comme un cadeau merveilleux, un cadeau qu'il faut apprécier pleinement pour permettre à d'autres de chanter un jour. En plus d'être un artiste talentueux, Consty est un homme rempli d'humanisme, de bienveillance et d'intelligence. Un chanteur éclairé qui prodigue des conseils, un philosophe qui, parfois, contribue à orienter l'avenir par des visions rationnelles. Il a cultivé autant de ressentis et d'actions positives que possible, vitales pour ses proches.

Consty est un artiste accompli qui continue d'espérer, une espérance qui le pousse à partager ce qu'il a avec les autres, à contaminer les cœurs avec un peu d'amour et de fraternité. C'est sa façon de combler ses contemporains, car à un moment donné, ce qui est fait pour soi se partage avec d'autres. Aimer, c'est souhaiter le meilleur pour l'autre, même s'il a des aspirations différentes des nôtres. Consty a toujours cet élan pour rendre les autres heureux, même si leur chemin diffère du sien. C'est un sentiment désintéressé qui naît d'un don de soi total, venant du cœur. C'est ce qui rend l'artiste noble, en plus du génie qu'il exprime.