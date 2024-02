Afrique :: Honneur Aux Personnels Médicaux Mme Claire Ntolo Rend Hommage Aux Acteurs De La Santé, Le 25 Mai 2 :: Africa

L’évènement est organisé, aux Salons Hoche, dans le 8è arrondissement de la capitale française, par l’association humanitaire Renaissance Santé, dont la présidente fondatrice est Mme Claire Carine Ntolo , par ailleur infirmière d’origine camerounaise, pour rendre hommage aux professionnels de santé dans l’Hexagone.

«Après l’événement de l’année dernière, j’ai subi le contre-coup. J’ai fait un AVC, puis on m’a diagnostiqué un cancer. Mais dans cet état de santé extrêmement difficile, j’ai bénéfi cié d’un encadrement exceptionnel, qui a assurément été pour beaucoup dans ma rémission». Claire Ntolo, infirmière diplômée d’Etat, en parle aujourd’hui, sourire aux lèvres.

En lançant «Stop Covid», en mai 2022, pour rendre hommage aux personnels médicaux, alors en première ligne de la lutte contre la pandémie du siècle, elle a permis au grand pu blic de la connaître. «Soirée festive et moment de réflexions» Elle qui a toujours été une battante, depuis le Cameroun, son pays natal, où elle a exercé divers métiers, y compris dans le commerce au marché Mokolo, à Yaoundé, jusqu’à son arrivée en France, en 1999, n’avait qu’une seule envie : continuer à mettre en exergue le dévouement des membres de sa corporation. «La grande journée de la Santé, prévue le 25 mai 2024, aux Salons Hoche, à Paris, a plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de rendre hommage aux personnels de santé. Ces professionnels qui sont tout le temps sous le stress pour sauver des vies, auront l’occasion à la fois de mieux se faire connaître en échangeant avec le public présent, mais aussi de se défouler, de décompresser, le temps d’une soirée de gala faite de spectacles, de musiques, d’humour, de danses, d’artifices…

Ce sera aussi l’occasion pour les partenaires et autres soutiens de la cause médicale, de venir rencontrer ces professionnels de la santé dans un cadre privilégié et communier avec les artistes de renoms venus du Cameroun et de France», confie celle que l’on appelle affectueusement «Infirmière de luxe Royale», probablement à cause de sa passion pour son métier et pour l’humain.

Visiblement, elle n’a rien perdu de sa superbe après les épreuves qu’elle a endurées, encore moins des valeurs qui l’ont amené à embrasser le secteur médical : empathie et bienveillance, patience et tolérance, adaptabilité, capacité à communiquer, bonne gestion du stress, connaissances médicales avérées, sans oublier l’esprit d’équipe… et bien évidemment abnégation.

Le Grand Gala de la Santé, aux salons Hoche dans le 8è arrondissement de Paris, le 25 mai 2024, s’intègre dans le cadre du Forum International du Personnel de la Santé (FIPES), organisé par l’as sociation humanitaire, Renaissance Santé, créée en 2023 et dont Claire Ntolo est la présidente fondatrice. «Sensibiliser sur le cancer et l’insuffisance rénale» Renaissance Santé entend ainsi accompagner des personnes frappées et diminuées par la maladie en France et au Cameroun. «Notamment les cas d’insuffisance rénale et le cancer dont les traitements sont très coûteux, généralement en Afrique, et d’autres maladies dites inguérissables avec lesquelles le patient est appelé à vivre pour le reste de son séjour sur terre», confie encore Mme Ntolo.

Outre la soirée de Gala, le programme du 25 mai 2024 prévoit MME CLAIRE CARINE NTOLO également des moments d’échanges : conférence-débat, sensibilisation sur le cancer et l’insuffisance rénale, des conseils et accompagnements psychologiques et thérapeutiques, des rencontres B to B, ou encore une récolte de fonds.

L’infirmière, qui semble concilier parfaitement le fait de servir les autres avec l’entrepreneuriat associatif et événementiel, ne manque pas d’idées : « J’aimerais ouvrir un centre de dialyse ou de maladies cardiovasculaires pour apporter quelque chose à mon pays le Cameroun, à mes frères et sœurs », avait confié Claire Ntolo, lors d’un entretien qu’elle m’avait accordé, en 2022.

Une idée qui reste bien évidemment d'actualité