CAMEROUN :: Fotso Victor est décédé à Paris délaissé par ses enfants sur son lit d'hôpital :: CAMEROON

Le feuilleton du décès de Fotso Victor, du richissime homme d'affaires camerounais est loin d'avoir livré ses derniers épisodes. La bataille juridico-politique à laquelle se livre ses enfants, au sujet de l'héritage révèle des scandales sur les circonstances de son décès.

Selon le quotidien Africa intelligence de ce 27 janvier 2021, le procureur de la République de Paris, Rémy Hetz a reçu au début de cette semaine, une lettre de maître Christelle Nadia Fotso, l'une des filles de l'oligarque camerounais décédé le 19 mars à l'hôpital américain de Paris des suites de longue maladie.

Dans cette lettre, affirme Africa Intelligence, l'avocate s'est insurgée sur les conditions inhumaines dans lesquelles est mort son père. Elle a par ailleurs martelé l'implication qu'aurait joué ses demi-sœurs, Lucie Fotso et Laure Fotso durant les derniers jours de la vie du patriarche. C'est sur la base de ces éléments que maître Christelle Nadia Fotso a demandé au procureur d'ouvrir une enquête sur le décès du défunt maire de la commune de Bandjoun.

Quelques mois plutôt, précisément le 26 juin 2020, Valérie Richard directeur du département juridique et compliance de l'hôpital américain de Paris rendait public un document exclusif dans lequel il indiquait que, Fotso Victor a rendu l'âme seul sans aucune assistance familiale.

Bien plus, il a précisé que le 03 mars 2020, date de son hospitalisation il était accompagné de ses deux filles, Lucie Fotso et Laure Fotso, épouse Njitap. " Puisqu'il n'a pas été possible au directeur de l'hôpital de joindre ou de retrouver dans un délai de 10 heures à compter du décès du patient monsieur Fotso Victor l'une des personnes ayant qualité à s'occuper des procédures liées aux funérailles, le corps de monsieur Fotso Victor a été transféré au funérarium de Ménilmontant le 20 mars 2020" a précisé Valérie Richard.

À la lumière du document publié par le chef de département juridique et compliance de l'hôpital américain, Fotso Victor avait été abandonné seul par ses enfants à l'hôpital américain de Paris pire encore, après son décès aucun contact de la famille notamment ceux qui s'étaient s'occuper de son admission n'était disponible pourtant tous étaient sur paris lorsque le magnat des affaires invoquait son dernier soupir. Plus troublant encore des jours avant son décès, plusieurs transactions bancaires ont eu lieu dans l'un de ses comptes. Ses rebondissements, relatives au feuilleton du décès du capitaine d'industrie fait cependant jailli une litanie d'interrogations. Où étaient Lucie Fotso et Laure Fotso quand leur père passait l'âme à gauche ? Que faisaient-elles à ce moment pour ne pas être prêt de lui? Quelles sont les causes réelles du décès du patriarche ? aurait-il été assassiné ?.

Ses révélations fracassantes sur les circonstances du décès de l'homme d'affaires Camerounais marque un nouvel épisode dans la bataille des Fotso, Affaire à suivre