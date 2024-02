Cameroun :: Le Mrc Mobilise A Peine 10 Militans A Un Meeting D’installation Ce Week-End A Bayangam ? :: Cameroon

Annoncé depuis plusieurs mois, le meeting du mouvement pour la renaissance qui devait permettre d’installer Gérard Kuissu Mephou au poste de secrétaire d’une unité a enfin eu lieu. Initialement prévu pour le 02 Décembre 20223, le meeting avait été interdit par le sous-préfet qui justifiait son acte par l'absence d'une déclaration n’avait pas été faite comme l’exige la loi.

La communication autour de ce meeting laissait présager un évènement grandiose dans l’arrondissement. C’était sans compter sur les démissions en cascade dans cette localité .Samedi dernier, ils étaient à peine une dizaine, renforcés par les militants venus de Dschang et de Bandjoun, le meeting a été boycotté par les unités de Batoufam et de Bandrefam qui ont refusé de faire le déplacement. Cette attitude révèle l’existence d’un malaise au sein de cette formation politique. Cette unité MRC souhaitait au départ porter le nom du nationaliste Batoufam Samuel Wanko .Une pression venue de la famille du martyr de la lutte pour les indépendances avait fait interdire l’utilisation du nom de cet illustre combattant à des fins politiques.

Ce malaise ne date pas d’aujourd’hui, le MRC a presque disparu de Batoufam représentant plus de 60% du poids électoral dans l’arrondissement. Corruption, trafic d’influence, les militants n’auraient jamais digéré l’expulsion et l’humiliation du départemental Fokam taxé de malhonnête sous les camera d’Equinoxe TV par les représentants du trésorier national du parti. Plusieurs formations politiques se bousculent désormais dans l’arrondissement de près de 20 000 habitants, il s’agit du SDF, RDPC, MRN de Madame Salomène Tchapmi qui rafle tous les ex militants démissionnaires du MRC.