Pourquoi Le Mrc Tient A Detruire L'image De Samuel Eto'o

La présidentielle de 2018 au Cameroun a vu naitre une catégorie d’internautes dans les réseaux sociaux, ils se font appeler talibans et revendiquent leur soutien à l’opposant Maurice Kamto. « Ils sont connu pour leur agressivité, leur capacité à calomnier, à diffamer insulter tous ceux qui oseraient critiquer Maurice Kamto » pouvait-on lire en commentaire à la suite des propos de Paul Eric Kingue qui le 27 octobre 2019 n’a pas caché son exaspération.

En effet, l’allié de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018 subissait des attaques violentes pour avoir ose critiquer les choix de Maurice Kamto « Dès qu’on ne pense pas comme vous, peu importe le sacrifice, on a bu “l’huile de la sardine” » disait Paul Eric Kingue .

Le 22 Septembre 2021 Samuel Eto’o annonçait sa candidature à la présidence de la Fecafoot.il était soutenu dans sa campagne par un journaliste proche de Maurice Kamto, Jean Bruno Tagne malgré les attaques incessantes du journaliste à son égard .Tagne était à son deuxième livre à charge contre le candidat qu’il devait accompagner jusqu’à la présidence de la Fecafoot. L’équipe de communication Pichichi avait été contactée par les activistes pro Kamto , notamment Arold Ketch souhaitant communiquer pour le candidata la fédération .

Ingratitude

Lorsque Samuel Eto’o est élu le 11 Décembre 2021, l’un des premiers marchés octroyés à tiers était à Mathieu Youbi pour l'organisation d'un séminaire des journalistes sportifs, un peu plus de 13 millions de FCFA, entièrement financé par la Fecafoot. Mathieu Youbi est un fidèle de Maurice Kamto .

« Ce manque de reconnaissance chez Kamto et ses partisans est connu, en 2020 Mathieu Youbi avait fait des pieds et des mains pour obtenir de Christian Penda Ekoka un marché de 79 millions de FCFA pour la fourniture des gels en brandissant une entreprise MM. Youbi n’avait pas hésité à lyncher et médire de Penda Ekoka ,laissant entendre que ce dernier avait géré les fonds SCSI avec ses militants d’Agir/Act » explique un membre du mouvement Agir/Act avant de poursuivre, « ce type est capable de travailler pour la ligne 94 et a Task force en même temps. ».

De Jean Bruno Tagne au 1ER vice-président du MRC Mamadou Mota, sans oublier les membres du Directoire et communicants actifs du parti dans les réseaux sociaux, tous ont fait de la destruction de Samuel Eto’o leur priorité .L’on se souvient du communique du parti adressé à Armand Noutack avant sa suspension, l’intimant de ne plus soutenir Samuel Eto’o .La popularité du président Samuel Eto'o fait craindre le MRC et la clase politique camerounaise qui ne ménagent aucun effort pour le détruire et l'empêcher de travailler.

« Le MRC est encouragé dans cette cabale par la télévision Equinoxe qui agit en véritable media à gage contre Samuel Eto’o. Ce media est aujourd’hui soutenu par l’entreprise brassicole appartement à une famille dont le fils ainé serait proche de Seydou Mbombo. » Précise une source anonyme.

La délégation obese d’Equinoxe TV en Côte d’Ivoire est révélatrice de l’existence d’un gros soutien financier, en l’occurrence l’UCB dont l’un des actionnaires serait très proche de la CAF. Seydou Mbombo Njoya est 4e vice-président de la CAF, qu’est-ce qui pouvait justifier le choix du 4e vice-président aux cotés de Motsepe à chacune de ses sorties en Côte d’Ivoire si ce n’était un moyen de narguer le président de la fecafoot ?

Que reproche le MRC à Samuel Eto’o ?

Le MRC reproche à Samuel Eto’o son soutien au président Paul Biya en 2018, curieux pour des activistes pro Kamto qui a servi le président Biya en tant que ministre, que le président a soutenu pour le poste de juge à la cour internationale de justice, Maurice Kamto qui a gagné des marchés publics au ministère de la justice avec son entreprise Brain Trust.

Ces talibans et médias à gages qui critiquent Samuel Eto’o pour son soutien au président Biya, célèbrent Geremi Njitap originaire de la même région que Maurice Kamto.

« Le MRC est soucieux de la bonne gestion des affaires publiques » scandent-ils pour justifier leurs cabales anti Eto’o .Curieux alors qu’il n’échappe à personne que les responsables du MRC dans le cadre de l’initiative Survie Cameroun avaient détourné 380 milles euros en prétextant un bugg informatique . Soutenus par Kamto et une grande partie des militants originaires de la région de l’Ouest, ils avaient organisé une conférence de presse pour présenter le résultat d’un audit réalisé par un consortium fictif n’ayant jamais existé.

« Une entreprise créée en Europe pour gérer les transactions en Europe a eu pour seule occasion de bugg que sous Kamto »disait l'économiste Dieudonne Essomba

Le gestionnaire du compte Survie Cameroun à l’origine du détournement est un proche de Kamto, il vient d’être accusé de vol et détournement des fonds issus d’une collecte et vente aux enchères destinées aux prisonniers politiques.

Le MRC a connu des scandales de vols passés sous silence , notamment l’ardoise rose pour soutenir la rentrée des prisonniers politiques, les collectes pour l’achat du bus de la renaissance , Maurice Kamto n’a jamais fait auditer les comptes du MRC depuis la création du parti, tous ceux qui questionnent la gestion des finances du parti sont lynchés , puis exclus

Promesses non tenues :

« 1 - Sa première rencontre avec la diaspora à Paris lors de sa tournée internationale il avait dit qu'il savait comment faire pour libérer le peuple Camerounais du régime Biya. ''Je sais qu'on va y parvenir, je sais comment faire…''

2 - Il avait porté une valise de papiers pour Addis Abeba pour réclamer les 32 PVs et obtenir un nouveau vote au minima. On attend toujours ...

3 - Dupont Moretti qu'il présentait aux Ndoki comme ami, grand avocat français introduit à l'Élysée qui devait faire bouger le régime. Les gens ont crû .Morreti est même ministre de la justice en France, les cadres du directoire sont toujours en prison.

4 - Qu'en est-il de la plainte contre Messanga Nyamding irrecevable.

5 - Qu'en est-il de la Plainte contre le ministre Sadi, à Paris lorsque le gouvernement indexait Kamto et son parti après les casses des ambassades ? Zéro résultat.

6 - Robert Amsterdam, le vrai Hélèle , un autre grand bluff et voilà des pères de familles en prison .Robert Amsterdam finissait même ses Twitt par ''Bye Bye Biya''

Kamto disait que le gars parlait à l'oreille de Donald Trump , Alberto prenait même déjà l'argent aux commerçants Bahouan parce que disaient-ils , les américains ont déjà choisi Kamto.

7 - Il avait dit zéro élections sans réformes du code électoral, on l' a même vu avec les Kwemo promettre un nouveau code avant la prochaine élection. Le voilà qui cherche qui va le légitimer pour la présidentielle avec le même code.

8 - Il avait dit zéro élections sans la fin de la crise anglophone, pendant qu'il négocie chez Nintcheu pour un soutien à sa candidature, le Noun est attaqué comme hier à Bangolan par les amba.

9 - Il avait promis un bus les gens ont fait des collectes l'argent est calé en l’air, le bus de la renaissance on en parle plus.

10 - Il avait promis une télé dénommée télé de la renaissance. Ses militants sont même allés torpiller le projet GCTV de Nganang. L’on n’a jamais vu renaissance TV.

11 - On lui a donné les millions de gérer dans le cadre de Survie Cameroun, l'argent a disparu dans l'ordinateur de Djoko. Les couveuses qui avaient été commandées dans l'eau.

12 - Il organise une vente aux enchères des raquettes de Bibou Nissack, le pilon de maman pilon, le caleçon de Ndzongang, pour soutenir les prisonniers politiques, l'argent a disparu.

13 - On le filme à la présidence, il envoie Boris Bertolt dire que c'est parce que le Nigeria veux envahir le Cameroun. Depuis là on attend, lui seul sait ce qu'il allait faire là-bas.

14 - Lors du grand meeting de Bessengue après la tournée, il disait aux militants « tout a été fait, c'est terminé, rentrez et attendez le signal pour prendre le pouvoir'' Les gars attendent le signal jusqu’à ce jour. Il a été séquestré à l'hôtel vallée des princes, et à son domicile, jusque-là zéro signal. Les femmes du parti on même marché sans caleçon devant son domicile pour exiger sa libération, zéro. On attend Toujours

15 - Il a toujours parle de transparence, mais le seul bilan qu’il a produit depuis qu’il dirige ce parti c’est celui de Survivol pour masquer le vol de 300 000 euro, Avant cela il avait envoyé aissatou lyncher CPE parce que ce dernier demandait un bilan.

16 – Il avait promis la transparence, mais c’est lui qui, pour endormir ses militants avait menti avoir confié l’audit de Survivol à Ernst and Young, heureusement la firme avait fait un démenti.

« Au lieu de passer le temps à détruire Samuel Eto’o, le MRC ferait mieux de se réfléchir sur les origines de sa décrépitude. Le parti n’a plus jamais fait de meeting ni installe une unité dans les régions de l’Adamaoua, du nord, du sud, de l’Est, etc…Pour contenter ses soutiens financier, le parti a organisé un meeting dans une salle de 2000 place au palais de congre de Yaoundé. » explique un fan de Samuel Eto’o