Cameroun :: Le Ministre Nganou Djoumessi Dans Le Viseur De L’operation Epervier? :: Cameroon

Le gouvernement camerounais veut auditer les projets financés par le Fonds routier depuis 08 ans, depuis l’arrivée de Ngannou Djoumessi au ministère des travaux publics. Un appel d’offre a été rendu public ce 30 Janvier 2024 .L’audit sera axe sur : « Le choix de l’ouvrage ,la procédure de passation des marchés ,la qualité des travaux de ces entreprises, les circuits de paiements, la Conformité des documents de paiements, le Suivi et évaluation des prix , la Vérification de la qualité des équipements pour l’entretien et le fonctionnement de l’infrastructure, Etc... Etc… »

Le 31 Décembre 2023 le président Paul Biya a dans son discours lu les chiffres flatteurs que le ministère des travaux publics avait envoyé .Le président vit au Cameroun et il connait l’état des routes du pays .Il a quand même annoncé un tsunami pour ceux qui jouent avec l’argent de l’état.

Depuis le discours du chef de l’état, le ministère des travaux publics a mis le turbo en densifiant de la communication, sa cellule de com communique parfois cinq fois sur le même projet par semaine. Le fond routier a pour tutelle le ministère des travaux publics et le ministère des finances.