FRANCE :: Communiqué: JMTV+ traîné en justice par Canal+ sur la propriété revendiquée du sigle "+"

Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs,

Depuis plusieurs années, je m’efforce à travers la chaîne JMTV+ à combattre l’injustice et à participer à l’émergence de la démocratie dans une partie du monde et en particulier sur le continent africain.

Depuis des années, je m’efforce à donner la parole à celle et ceux qui ne l’ont pas, où bien à ceux ou celles d’entre vous à qui on la refuse ailleurs.

JMTV+, votre chaîne, est de plus en plus regardée. Plus de 10 millions d’entre vous lui sont fidèles et nous recevons des encouragements venant du monde entier.

Cependant, à ma grande surprise, je viens de recevoir un mail émanant des avocats de la chaîne française Canal+, lesquels m’indiquent que le nom officiel de la chaîne (JMTVPLUS) pourrait semer confusion et porter atteinte aux intérêts de leur client. Ces avocats m’indiquent que leur client, Canal+, est le propriétaire du signe +, lequel a été déclaré par Canal+ auprès de l’INPI. C’est pourquoi, je suis sommé d’abandonner le nom de ma chaîne ou tout au-moins de retirer le “plus” de JMTVPLUS

Je suis très surpris par cette démarche car, légaliste, je pense être dans mon bon droit.

Je ne vois en effet pas en quoi JMTV+ peut être confondu à Canal+. Ceci est d’autant plus vrai que nos deux chaînes n’ont pas la même vocation, n’ont pas la même ligne éditoriale non plus, encore moins les mêmes téléspectateurs cibles.

Mieux, il existe d’autres entités dont le nom porte également le signe +, exemple VA+ basée en France, .

Alors pourquoi JMTVPLUS est attaqué par les avocats mandatés par Canal+ ?

J’appelle tous les frères et sœurs avocat (es) de bien vouloir me contacter pour suite à donner dans cette non affaire. Merci beaucoup par avance.

Jacky Moiffo,

PDG de JMTV+ (contact@jmtvplus.com)