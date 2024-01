00'

Le Cameroun quintuple vainqueur de la CAN (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) a remporté son 1er titre contiental en Côte d'Ivoire, il y a 40 ans, devant son adversaire du jour 3-1. Les 2ème et 3ème titres furent acquis une fois de plus devant le Nigéria en 1988 (1-0) à Rabat au Maroc et en 2000 au Nigéria pays co-organisateur (2-2, t.a.b. 4-3).