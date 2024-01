L’après Paul Biya A Déjà Commencé Au Cameroun :: Cameroon

Alors que le président Paul Biya, qui aura 91 ans en février prochain, a manifesté des signes d’absence et de grande fatigue, les luttes de clans dans son entourage laissent penser que sa disparition devrait ouvrir une page de grandes incertitudes pour le Cameroun

Chaque apparition publique du président camerounais Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, s’accompagne d’une véritable mise en scène. Pour son entourage, emmené par Chantal Biya, la première dame du pays, l’enjeu de cette mobilisation est de convaincre, même les plus sceptiques, que ni l’âge (91 ans en février) ni l’usure du pouvoir (42 ans) n’empêchent le président d’assumer convenablement et entièrement ses fonctions présidentielles.

Navigation à vue

Mais comme toutes les mises en scène, celle d’un Paul Biya omnipotent, omniscient à 91 ans, tenant d’une main de fer le Cameroun présente, à l’examiner de près, de nombreuses lacunes. Pour le départ de l’’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d’Ivoire, c’est le directeur du cabinet civil Samuel Ayolo qui a remis aux lions indomptables, l’équipe nationale, les couleurs du Cameroun à la place de Paul Biya « indisponible ».

Mais la preuve la plus évidente de la difficulté de Biya à continuer à exercer son magistère a été apportée par la scène filmée en décembre 2022 à Washington, lors du dernier sommet Etats-Unis/Afrique. On voit alors sur des images le président camerounais traversé par de longs moments de vide, comme si la mémoire lui faisait défaut, demandant même là où il se trouve ? Qui sont ceux qui sont dans la salle ? Que doit-il faire ?

Paul Biya absent

Dans la pratique, Biya est plus dans son village natal qu’à Yaoundé ; il ne tient plus de conseils des ministres et ne reçoit que quelques collaborateurs triés sur le volet. Seuls quelques rares officiels étrangers, de très haut rang, de passage dans la capitale camerounaise, peuvent décrocher une entrevue avec le patriarche.

Le chef de l’Etat camerounais ne se rend presque jamais aux Sommets de l’Union africaine, encore moins aux conférences régionales des chefs d’Etats de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) ou de la Communauté économique d’Afrique centrale (CEAC).

Au quotidien, le pays est dirigé « par procuration » par le Secrétaire général de la présidence de la République (SGPR) Ferdinand Ngoh Ngoh à coups de lettres-circulaires rédigées « sur hautes instructions du chef de l’Etat » adressées directement aux ministres, en court-circuitant le Premier ministre Joseph Dione Ngute.

Alors qu’on le disait affaibli, le SGPR a montré récemment encore qu’il restait tout puissant en ordonnant au ministre des Finances Louis-Paul Motaze de transférer la gestion de l’or de l’Etat à la Caisse de dépôts et consignations (CDC) dirigée depuis janvier 2023 par un de ses proches, Richard Obam Evina.

Le SGPR dispose de deux atouts de poids face à ses rivaux dans la bataille « des héritiers ». Il jouit en effet de la confiance totale de la première dame Chantal Biya, qui est originaire de la même région que lui. Autre atout non négligeable, il a bâti des liens étroits avec les Israéliens qui ont la haute main sur la Garde présidentielle et le Bataillon d’intervention (BIR), les deux unités d’élite de l’armée camerounaise.

Le clan familial en embuscade

Toutefois, rien ne garantit que Ngoh Ngoh ait pris une avance définitive sur les autres prétendants au fauteuil d’Etoudi, sur les hauteurs de Yaoundé. Le clan familial n’a pas, de toute évidence, dit son dernier mot. Louis-Paul Motaze, argentier du Cameroun, mais surtout neveu du président Biya, nourrit lui aussi l’ambition de s’asseoir sur le trône que laissera son oncle : ce qui permettra de préserver les intérêts du clan familial. Dans cette longue marche vers le pouvoir suprême, Motaze, originaire du Sud comme son oncle, pourra compter sur le renfort de ses beaux-parents du Nord, qui se sentent éloignés du premier cercle du pouvoir depuis la démission, en 1982, d’Amadou Ahidjo, un des leurs.

Au Cameroun, encore plus qu’ailleurs en Afrique, le poste de ministre des Finances est stratégique en ce qu’il permet disposer d’une clientèle politique à coups d’attribution de la commande publique. Qui tient les cordons de la bourse, peut s’acheter une clientèle politique. Motaze a ainsi su tisser de bons relais dans les milieux économiques et financiers camerounais. Ça peut toujours être utile. Autre signe de sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la succession de son oncle, le ministre camerounais des Finances a bâti de solides réseaux qu’ils soignent bien dans les rangs du Rassemblement du peuple camerounais (RDPC, parti au pouvoir).