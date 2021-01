AFRIQUE :: AFRILAND FIRST BANK CLAQUE LA PORTE A LA GUINEE EQUATORIALE :: AFRICA

La holding bancaire Afriland First Group quitte définitivement le paysage économique Équato-guinéen. " L'opération est encore en cours de finition, elle n'est pas terminée" souligne une source interne D'afriland First Bank contactée par CAMER.BE.

Titulaire d'un peu plus de 70% des parts du marché bancaire en Guinée Équatoriale depuis plus de deux décennies, Afriland First Bank Group, fondée par le Docteur Paul Fokam Kammogne a décidé de plier ces valises en cédant 53% de ces actions au gouvernement Équato-guinéen. pourtant elle est loin devant le français Société Générale et CCEI Bank Guinée Équatoriale.

Selon Jeune Afrique, le Deal qui intègre également les 13% détenus par Afriland First Bank, filiale Camerounaise du groupe, dans le tour de table de CCEI Bank de Guinée Équatoriale a été conclu depuis juillet 2020 pour un montant Avoisinant les 30 milliards de francs CFA.

En raison de la Cession de ces actifs, à cause de certaines frictions nées après transaction, le Groupe Bancaire du docteur Paul Fokam Kammogne n'a pourtant pas encore reçu les 30 milliards conclu lors du Deal avec le pays D'obiang Nguéma.

Propriétaire de seulement 10% des actifs de cette banque au départ, l'État Équato-guinéen monte à 76% dans le capital contre 15% pour les privés nationaux et 9% pour le groupe Abayak, contrôlé par la famille du chef de l'État Équato-guinéen.

Il est important de préciser que, ce départ du Groupe Afriland First Bank en Guinée Équatoriale aura des impacts significatifs sur le climat des affaires du même pays, plus encore sur recouvrement des recettes fiscales. En décembre 2020, l'avocat D'afriland First Bank avait rendu public une correspondance afin de mettre en garde l'État Équato-guinéen et la CCEI Bank pour tentative d'accaparement des actifs de son client.