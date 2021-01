CAMEROUN :: Célébration de nos icones : L’artiste Petit Pays sera immortalisé :: CAMEROON

La présentation du concept « célébrons nos icones » a eu lieu dans les locaux de Deko Records à Douala. A l’instigation de Monny Eka, un artiste bien connu, il a pour but de célébrer pour immortaliser de son vivant une légende de la culture Camerounaise.

Pour la première édition, le concept a porté son dévolu sur Claude Moundi, de son nom d’artiste Petit Pays. En raison de son immense production artistique. Son écurie par exemple compte à son actif plusieurs générations d’artistes musiciens. Au cours de la conférence de présentation du programme, on n’a pas tarit d’éloges pour le « grand maitre » qu’on présente comme « un artiste pluridimensionnel avec une multi dimension de chansons à succès depuis 1987 »

Il s’agit pour les organisateurs de sceller et immortaliser définitivement le nom de Petit Pays comme label et marque déposée. Ceci se fera à travers une compilation musicale qui verra les chansons de Petit Pays interprétées par des artistes de la nouvelle génération en majorité du courant musical urbain. Une démonstration grandeur nature a été faite devant la presse et en avant première par l’interprétation de quelques tubes de leur idole par des jeunes artistes.

L’apothéose de la célébration de Rabba Rabbi aura lieu le 3 avril 2021 à la salle Canal Olympia de Bessengue Douala. Au cours d’un spectacle live avec l’orchestre les « sans visas », des artistes de renommée Nationale et internationale de toutes les générations interpréteront les chansons de Petit Pays.

Pour Le Dr Edimo François, délègue régional des arts et la culture, cette célébration vient à point nommée pour un artiste qu’on ne présente plus « Un icône de la musique qui de par sa production artistique est rentré dans le patrimoine culturel du Cameroun ».