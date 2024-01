Cameroun :: Bangangté : Stephane Simplice Tankeu Fait Citoyen D'honneur De La Ville Par Eric Aime Niat :: Cameroon

C'était ce jeudi 18 Janvier 2023 à la faveur des cérémonies de réception et rétrocession à la Mairie de Bangangté, de trois forages d'eau construits par Stéphane Simplice Tankeu, natif de Bangangté résidant en Espagne et président de l'Association des Camerounais pour le Développement Social en Espagne en abrégé ASCAMDES, et, initiateur du projet "un quartier un forage". Des ouvrages réalisés grâce au soutien financier du gouvernement de la Région de Cantabrie en Espagne.

A Feutap comme aux quartiers 3 et 6 où ont été construits ces forages, une première série sur les 15 forages annoncés, la joie des populations bénéficiaires était immense. Et c'est en leur nom que l'édile de Bangangté, Eric Aimé Niat, qui a placé son magistère sous le signe de la facilitation d'accès des populations aux services sociaux de base à l'instar de l'accès à l'eau potable et de qualité, d'où le slogan "Bangangté ville fontaine", a remercié le donateur qui apporte ainsi une réponse concrète et palpable à ses appels, invitant les fils et filles Bangangté, notamment ceux de la diaspora, à venir investir sur leur terre natale en implémentant des projets qui concourent au bien-être des populations et au développement tout azimut de la municipalité.

Ont été témoins de la réception des ouvrages, le délégué départemental de l'eau et de l'énergie du Ndé, les chefs des quartiers bénéficiaires, les conseillers municipaux, etc.

Nous y reviendrons.