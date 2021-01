MONDE ENTIER :: Des utilisateurs de WhatsApp migrent sur les plateformes de messagerie concurrentes :: WORLD

Les plates-formes de messagerie Signal et Telegram ont toutes deux connu une forte augmentation des téléchargements dans le monde entier suite à une mise à jour controversée des conditions générales de WhatsApp.

WhatsApp a indiqué à ses deux milliards d'utilisateurs qu'ils devaient l'autoriser à partager des données avec sa société mère Facebook s'ils souhaitaient continuer à l'utiliser.

Cela ne s'applique pas aux utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe.

Cependant, la notification a été envoyée à tout le monde.

Tous les utilisateurs de WhatsApp ne pourront pas continuer à utiliser le service s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions d'ici le 8 février.

La plateforme indique que la mise à jour lui permettra d'offrir des fonctionnalités telles que les achats et les paiements.

Elle souligne également que sa pratique de partage de données avec Facebook n'était pas nouvelle.

Telegram et Signal proposent également des services de messagerie cryptés gratuits.

La force de Signal

Selon les données de la société d'analyse Sensor Tower, Signal a été téléchargé 246 000 fois dans le monde la semaine précédant l'annonce du changement par WhatsApp le 4 janvier, et 8,8 millions de fois la semaine suivante.

Cela inclut de fortes hausses en Inde, où les téléchargements sont passés de 12 000 à 2,7 millions, au Royaume-Uni (de 7 400 à 191 000) et aux États-Unis (de 63 000 à 1,1 million).

Dans une série de tweets, Signal a déclaré que certaines personnes dénonçaient des problèmes de création de groupes et des retards dans l'arrivée des codes de vérification en raison de l'expansion rapide, mais qu'il était en train de les résoudre.

"Nos nouveaux serveurs sont prêts à vous servir", indique le réseau social.

Il a également reçu l'aval du co-fondateur de Tesla, Elon Musk, qui a tweeté " utilisez Signal " le 7 janvier.

Telegram s'envole

Telegram s'est avéré encore plus populaire, avec des téléchargements en plein essor dans le monde entier, passant de 6,5 millions pour la semaine commençant le 28 décembre à 11 millions la semaine suivante.

Au Royaume-Uni, les téléchargements sont passés de 47 000 à 101 000. Et aux États-Unis, ils sont passés de 272 000 à 671 000.

Au cours de la même période, les téléchargements mondiaux de WhatsApp sont passés de 11,3 millions à 9,2 millions.

Malgré cela, un observateur de l'industrie a affirmé qu'il ne pensait pas que cela représentait nécessairement un gros problème pour WhatsApp, qui a été téléchargée 5,6 milliards de fois depuis son lancement en 2014.

"Il va être difficile pour les rivaux de briser les habitudes des utilisateurs, et WhatsApp continuera d'être l'une des plateformes de messagerie les plus populaires et les plus utilisées au monde", a dit Craig Chapple, stratège de l'information mobile chez Sensor Tower.

"Il sera intéressant de voir si cette dernière tendance se maintient, ou si les utilisateurs reviennent à ce qu'ils connaissent".

WhatsApp a précisé que les données qu'elle partage avec sa société mère n'incluent pas les messages, les groupes ou les journaux d'appels.

Toutefois, elles comprennent : numéro de téléphone et autres informations fournies lors de l'inscription (comme le nom) des informations sur le téléphone de l'utilisateur, y compris la marque, le modèle et la société de téléphonie mobile les adresses de protocole internet (IP), qui indiquent l'emplacement des connexions internet d'un utilisateur tous les paiements et transactions financières effectués par le biais de WhatsApp

Elle a indiqué que ses politiques étaient conformes aux lois "applicables" en matière de protection de la vie privée.