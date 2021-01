NIGÉRIA :: Décote : La fortune de Dangote chute de 900 millions $ en 24h :: NIGERIA

Le président de Dangote Industries Limited, Aliko Dangote, a vu la valeur nette de sa fortune chuter de 900 millions de dollars vendredi alors que sa société Dangote Cement Plc subissait, vendredi 8 janvier, une forte rétraction à la Bourse du Nigeria (Nigerian Stock Exchange).

Le cours de l’action de Dangote Cement Plc, la plus grande société cotée du pays et le plus grand producteur de ciment d’Afrique, a chuté de 8,13% pour clôturer à 225 nairas vendredi contre 244,90 nairas jeudi, ce en dépit de l’annonce récente par les dirigeants de la société d’un programme d’expansion en Afrique d’autant plus prometteur que coïncidant avec l’entrée en vigueur de la ZLECA.

«La majorité de la fortune de Dangote provient de sa participation de 86% dans Dangote Cement, cotée en bourse. Il détient les actions de la société directement et par l’intermédiaire de son conglomérat, Dangote Industries », a justifié Bloomberg. Selon l’indice Bloomberg Billionaires, qui classe les 500 personnes les plus riches du monde, la fortune de l’homme le plus riche d’Afrique est passée de 18,4 milliards de dollars jeudi à 17,5 milliards de dollars vendredi, faisant de lui le 114e homme le plus riche du monde, contre 106e la veille.

Dangote reste toutefois, en dépit de cette journée boursière chahutée, le seul nigérian dans le top 500 mondial.