Cameroun :: Exclusion De Marlène Emvoutou : Clash Avec Chantal Biya Entraîne Une Rupture Au Mouvement Franckiste :: Cameroon

Dans une décision surprenante prise ce lundi 8 janvier 2024, Marlène Emvoutou a été exclue du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité du Cameroun. L'exclusion a été officiellement annoncée par le président exécutif du mouvement, Mohamed Rahim Noumeu, mettant ainsi fin à son rôle de secrétaire nationale à la Communication (Senacom).

Les motifs de cette exclusion semblent être directement liés à la récente sortie virulente de Marlène Emvoutou à l'encontre de Chantal Biya, la Première dame du Cameroun. Dans une diatribe fracassante diffusée sur les réseaux sociaux, Emvoutou a vivement critiqué Chantal Biya, l'accusant de promouvoir des contre-valeurs en soutenant des femmes aux mœurs douteuses, communément appelées "influenceuses". Elle a également dénoncé les publications de Chantal Biya sur TikTok, l'accusant de faire la promotion de vins onéreux tels que le champagne.

La réaction du Mouvement Franckiste ne s'est pas fait attendre, et le président exécutif Mohamed Rahim Noumeu a pris la décision radicale de l'exclure du mouvement. Cette mesure marque la fin de l'implication de Marlène Emvoutou au sein du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité du Cameroun.

Charles Séverin Bihina Bidima a été désigné comme le remplaçant de Marlène Emvoutou au poste de Senacom du Mouvement. La décision du président exécutif confirme également l'exclusion formelle de Marlène Emvoutou du Mouvement Franckiste.

Cette affaire soulève des questions sur la liberté d'expression au sein des mouvements citoyens et suscite des débats quant à la pertinence de sanctionner sévèrement des membres pour des critiques personnelles. La polémique entourant cette exclusion met en lumière les tensions au sein du Mouvement Franckiste et souligne l'importance du respect des règles internes et des lignes directrices éthiques.

Marlène Emvoutou, quant à elle, n'a pas encore réagi publiquement à cette exclusion, mais cet épisode pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique interne du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité du Cameroun.