Appel à contribution pour un ouvrage collectif sur la paix dans les régions en crise au Cameroun :: CAMEROON

Le climat politique et social méphitiques au Cameroun qui sont la résultante de plusieurs maux parmi lesquels le tribalisme, le repli identitaire, la corruption, la mal-gouvernance et bien d'autres maux plus graves questionnent notre patriotisme et interpellent les camerounais sur le rôle important à jouer pour éviter une dérive totale presque certaine.

Parmi le parterre de solutions qui pourraient exister, notre choix s’est porté sur la production littéraire collective d’où cet appel à contribution pour un ouvrage collectif sur la paix au Cameroun autour du thème : « Retour à une paix sociale au Cameroun »

La direction de cet ouvrage collectif conduite par l’écrivain Camerounais Thierry Mbepgué Tafam invite tous les Camerounais, les Africains épris de paix ou toutes les personnes intéressées par cette aventure de l’écriture, d’envoyer leurs contributions à l’adresse suivante :

Par la poste à BP 152 Bangangté ou par courrier électronique à: tig.editions@gmail.com

Les contributions devront nous parvenir au plus tôt. Il est demandé de rédiger un article de 8000 mots, environs 50.000 signes (espaces compris), soit 15 pages maxi.

Consignes : police Times New Roman, taille 12, interligne 1,15. Marge standard.

Les citations en italiques sont entre les guillemets. Et si vous empruntez une photo, une illustration, un dessin, une carte dans une œuvre déjà publiée… au-delà de 7 lignes il vous faut une autorisation de l’éditeur ou de l’auteur.

Il n’existe aucune contrainte autour du plan de votre article à transformer en chapitre d’ouvrage, mentionnant le nom et le statut de son auteur. Vous avez une liberté totale dans sa présentation.

Les Editions TIG

Tel / Whatsapp : +237 693 553 904

TITRE: à définir

Par: les éditions TIG