FRANCK BIYA: LE NOM QUI FAIT TREMBLER L'OPPOSITION CAMEROUNAISE

Dans un post Facebook intitulé "Analyse" , le lanceur d'alerte et activiste merciste Boris Bertolt titrait comme suit, le débriefing qu'il ferra d'une allocution du président de sa formation politique :

"Maurice Kamto, Candidat de la coalition de l'opposition appelée Alliance Politique pour le Changement à la présidentielle de 2025 pour barrer la voie à FRANCK BIYA"

Si cette réthorique rêveuse autour du leader de cette formation politique n'est pas nouvelle en son sein, elle a tenté cette fois-ci de puiser un capital de visibilité et de crédibilité en convoquant le nom et l'image d'un homme qui, fait désormais consensus dans la classe politique nationale et dont l'évocation met en transe une opposition en manque de repères idéologiques et d'ancrage politique.

En citant son leader, Bertolt énonce comme objectif de cette fameuse coalition, l'ambition de : " faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays."

Il ajoute à la suite de cela que "Franck Biya est particulièrement visé"

Visiblement, l'activisme du Mouvement des Franckistes a arraché le sommeil à cette colonne médusée de l'opposition dont l'avénir politique semble désormais compromis, étriqué par les tergiversations et décisions politiques peu crédibles de son leader.

En outre, cette attitude reconnait et confirme la position de notre champion comme principale figure de l'alternance politique au Cameroun. Il fait l'unanimité au sein des différentes composantes sociologiques de la Nation et s'est toujours révélé être la seule alternative crédible capable de conduire la destinée future de notre Nation en garantissant pour chacun et pour l'ensemble, la paix, la stabilité et le progrès.

Cette communication s'incrit dont en réarmement des troupes pour l'année 2024. Nous ne préparons pas une élection, mais sommes prêt pour une transition générationnelle réussie avec Franck Emmanuel Biya comme leader. Elle peut être lointaine, mais certaine aussi.

En vous engageant plus que jamais à poursuivre notre mobilisation citoyenne, qui participe de la consolidation de la paix et du vivre - ensemble, je me permets de vous renouveler très chèrs compatriotes, mes voeux les meilleurs pour cette an de grâce 2024.