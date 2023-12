Belgique- Cameroun : "Penser À Une Police D’assurance De Rapatriement De Corps " :: Belgium

Il est opérateur économique et membre de l’association des Camerounais de Bruxelles. Loin du Cameroun son pays d’origine, il exhorte les hommes, femmes et enfants Camerounais en particulier et Africains en général vivant à l'étranger à souscrire une police d’assurance dite de "rapatriement" en cas de décès au près d’une compagnie du royaume. Pour en savoir plus sur son association et la finalité de cette police d’assurance, Prosper Yamen, puisqu’il s’agit de lui, s’est confié au micro de Camer.be

Pouvez vous vous présenter ainsi que votre association à l’intention de nos lecteurs ?

Je m’appelle Prosper Yamen, secrétaire général de l’association des Camerounais de Bruxelles. L’association des Camerounais de Bruxelles est une association de droit belge. Seule association hybride qui regroupe en même temps les camerounais de tout bord, anglophone et francophone. Nous avons l’avantage de réunir à notre bord des Camerounais professeurs d’universités, cadre et en même temps des Camerounais moyens ou des débrouillards si vous le voulez bien. Autre avantage que nous avons, nous sommes apolitiques.

Un petit mot sur vos objectifs ?

En tant que plateforme des associations camerounaises, nous avons pour principaux objectifs d’aider les Camerounais à s’intégrer tant sur le plan académique, économique que culturel.

Comment est ce que vous procédez pour respecter vos objectifs ?

Nous constituons des possibilités de facilitation pour des Camerounais qui voudraient s’intégrer ici en Belgique sur le plan professionnel et académique. Idem pour ceux qui veulent investir au Cameroun. Nous mettons sur pied des éléments qui permettent aux uns et aux autres de s’intégrer, des éléments de conseils, d’orientation utiles à leur environnement. Nous avons également mis sur pied, il y a de cela un peu plus de trois ans ce que nous appelons la police d’assurance de rapatriement de corps en cas de décès.

Parlant justement de cette police d’assurance de rapatriement de corps, pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste ?

C’est très simple, comme je voulais le disais déjà, nous avons sollicité une compagnie d’assurance de la place pour des contrat d’assurance dite de rapatriement de corps en cas de décès d’un des nôtres. Cette assurance souscrite auprès d’une compagnie d’assurance de la place permet à son client bénéficiaire en ordre de bénéficier d’un capital estimé à 7500€ pour le transport de son corps en cas de décès au Cameroun. Cette police d’assurance ne coûte que 50 € par an et par personne. Au départ, nous étions une trentaine et à ce jour avec plusieurs associations qui ont accepté de se joindre à nous, nous sommes à une centaine de membres. Souscrire à une police d’assurance de rapatriement en cas de décès est toujours louable.

Qu’est ce qui a motivé l'association des Camerounais de Bruxelles à faire recours à une telle assurance ?

Les motivations sont nombreuses et variées. Nous avons constaté que lorsqu’un compatriote décède ici en Belgique, nous avons beaucoup de soucis pour assurer à la personne décédée un rapatriement de la dépouille au Cameroun. Notre association a donc pensé depuis plus de trois ans déjà qu’au lieu de faire le porte à porte pour collecter des sommes d’argent nécessaire au rapatriement du corps par exemple d’un membre décédé, il est plutôt souhaitable qu’à côté du soutien que l’association peut apporter, que chaque personne se sente responsable et pour autant qu’il soit dans les conditions pour souscrire à cette assurance.

Quelles sont les conditions à remplir pour souscrire à cette police d’assurance ?

La première condition c’est d’être en ordre de séjour et ensuite payer la cotisation qui est d’environs 50€ par personne. Le montant évolue également en fonction de l’âge du souscripteur.

Est-ce à dire que les personnes en situation administrative irrégulière ne peuvent pas souscrire à cette assurance ?

Pour ceux qui ne sont pas en ordre de séjour en Belgique, nous avons mis sur pied une autre forme d’assistance pour ces catégories de personnes. Techniquement, la personne qui bénéficie de la prime d’assurance contribue d’une façon ou d’une autre pour un membre en situation de séjour irrégulier. Ceci s’appelle chez nous une assistance interne.

Comment faire pour vous contacter ?

Vous pouvez nous avoir au numéro 0474 22 04 49 A l’émail yamen_cm@yahoo.fr

Un dernier mot à l’intention de nos lecteurs ?

Je manque de mots pour remercier Camer.be pour le travail excellent que vous abattez.