Métiers Techniques : 25 Techniciens Camerounais Se Formeront En France

C’est l’aboutissement du plaidoyer mené par l’Association Afec dans la mise en œuvre du projet de mobilité croisée Nord-Sud qui a fini par prendre corps entre les deux pays et qui permettra à ces jeunes de se former aux métiers technologiques en France.

Les six ans de travail acharné de l’association Afrique et co-développement (Afec), dirigée d’une main ferme aux gants de velours par Anne Marie Lindou portent des premiers fruits. Pour l’illustrer, 25 jeunes seront en France pour se former dans 10 filières techniques. Il s’agira de la maintenance mécanique des engins agricoles et engins des travaux publics, l'agencement menuiserie-ébénisterie-charpenterie, maintenance des ascenseurs, maintenance des équipements industriels, maintenance des équipements d’hôpitaux, techniciens supérieurs de laboratoire, prothésistes dentaires, carrosserie automobile, cybersécurité informatique et réseaux électroniques, électricité et environnements connectés.

La toute première promotion baptisée « Nouveau Sommet Afrique-France du 8 octobre 2021 à Montpellier : réinventer ensemble la relation » sera accueillie le 21 décembre 2023 par l’ambassadeur du Cameroun à Paris. Ils seront ensuite dirigés chacun dans son établissement d’accueil pour le début des cours alternés théorie-pratique.

Ils ont été dévoilés le 15 décembre dernier à Yaoundé au cours d’une conférence de presse coprésidée par le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique et par l’ambassade de la République de France au Cameroun, représenté pour la circonstance par l’attaché de la coopération linguistique et éducative à l’ambassade, Abdelkader Guerdane. Mais aussi en présence du partenaire privé de l’Afec, la JFN-Hightech University Institute représenté par son promoteur, Alphonse Nafack ; et des parents des lauréats, à l’instar du Colonel Njoya Moutapbemo, qui a promis veiller au retour effectif de son fils. Au cours de la phase protocolaire, il a pris l’engagement de ce que son fils retournera aussitôt travailler dans ses champs agricoles.

Le coordonnateur national du Programme d’aide au retour et à l’insertion des jeunes de la diaspora (Pari-Jedi), Anselme Epoko Epoko, abondant dans le même sens, renseigne que le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, partenaire institutionnel sous convention avec l’Afec, garantira à ces Camerounais des perspectives d’insertion socioprofessionnelle dès leur retour de France. « C’est une grande joie pour moi. Je vis mon rêve. J’ai finalement obtenu mon visa après trois ans de tentative », se réjouit le délégué des lauréats, Firmin Zachée Souga, retenu pour une formation de cinq ans en maintenance des ascenseurs et portes automatiques. Tous comme ses camarades de promotion, l’engagement concernant le retour après la formation est pris : le Cameroun peut déjà compter sur cette diaspora.