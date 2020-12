Alors Bertille Ngongang vous êtes une amoureuse de l'art, de la musique et de la culture tout court.

Comment vivez vous ce passage a vide culturellement?

Très difficilement, c'est compliquée comme situation mais nous devons nous accoutumer car c'est la santé la plus importante.

Près de Liège ou vous êtes installés, comment se passe votre quotidien loin de votre hobby?

Malgré la pandémie, j'ai su rebondir sur mes pattes; mes journées sont bien chargées et se passent très bien merci.

Parlez nous de votre journée type en cette période de pandémie du COVID19

J'ai plusieurs activités qui occupent mes journées et j'en profite également pour avancer sur mes projets futurs. Je suis debout la plus part du temps à 5h du matin. Je m'occupe de mes enfants et les amène à l'école pour 8h 30. Puis départ pour mes activités. Retour à 17h30 pour récupérer les enfants à l'école, pendant que je m'occupe du repas, je fais en même temps les devoirs avec eux, puis on mange.

Ensuite je leur donne leur bain et les mets au lit vers 20h -20h 30. Je bosse encore quelques heures avant de faire dodo ( entre 22h30 et 23h30). Je suis active 7jrs sur 7jrs. Je ne pourrais me passer de rester statique chez moi. Je suis une droguée du travail. C'est cela qui fait mon épanouissement.

Vous êtes sortie de cette pandémie victorieuse et aujourd'hui, on parle de vaccin, seriez vous prête à courir vous faire vacciner en premier?

Le Seigneur m'a épargné et je lui rends grâce. Cependant, cette histoire de vaccin ne me plaît pas trop et je suis de loin d'être celle qui ira le faire sauf si c'est extrêmement nécessité ou obligation.

Comment entrevoyez vous l'avenir?Optimiste, sereine ou inquiète ?

Très optimiste. Pour moi ce virus ne m'a pas ôté la vie dieu merci mais il m'a donné des leçons de vie. 2020 n'a pas été facile mais j''ai la ferme conviction que le futur sera nettement meilleur.

Croyez vous que le showbiz peut repartir?

Pour moi oui mais dans des conditions bien strictes.

votre mot de fin.

Cette pandémie qui nous a perturbé l'année et continue à le faire. Cependant elle a réellement un impact plus que positif sur la vie et devrait nous servir de leçon pour le futur.

Ce qui ne nous tue pas, nous rend fort.

Gardons juste le côté positif à l'esprit et attaquant la nouvelle année avec courage et dynamique. Surtout Be Safe.

Merci et bonne journée à toi Hilaire.