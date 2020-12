Le 21 décembre, le micro-documentaire « 365 RÊVES CHINOIS » avec une troisième saison de 100 épisodes en anglais, français et portugais, créé par le Bureau d’information du gouvernement populaire municipal de Beijing. Il sera lancé sur la plate-forme africaine de télévision numérique et de streaming StarTimes, pour couvrir plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne dont le Kenya, le Nigeria et la Côte d’Ivoire, et toucher près de 13 millions d’abonnés à la télévision numérique et plus de 20 millions d’utilisateurs de téléphones mobiles en Afrique.

Le micro-documentaire « 365 RÊVES CHINOIS » produit par le Réseau des médias de Beijing est la seule série chinoise de micro-documentaires à grande échelle qui se concentre sur les histoires du Rêves chinois avec 365 épisodes. Cette série a pour particularité d’être basée sur « la vulgarisation, le folklore, l’authenticité, les histoires » avec des histoires de personnages inédites, des particularités de notre époque et d'excellentes techniques de prise de vue.

Le micro-documentaire de 100 épisodes « 365 RÊVES CHINOIS » lancé par le Bureau d’information du gouvernement populaire municipal de Beijing en Afrique est soigneusement sélectionné sur la base d’une recherche préliminaire sur les préférences du public dans des pays africains comme la Tanzanie, le Mozambique, le Gabon et d’autres. Et conformément aux habitudes des téléspectateurs africains, la série a été doublée en anglais, français et portugais. « 365 RÊVES CHINOIS » élargira encore les canaux pour que le public africain se familiarise avec la Chine contemporaine, et leur permettre de comprendre le Pékin contemporain de manière plus intuitive et plus vivante.

« 365 RÊVES CHINOIS » est diffusé en français sur les chaînes ST Guide, ST Novela F et ST Afro TV à raison d’un épisode par jour, ainsi que sur l’application de streaming StarTimes ON.

Horaires de diffusion :

ST Guide F: 13:30GMT

ST Novela F: 18:50GMT

ST Afro TV: 19:50GMT