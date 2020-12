La compagnie de téléphonie mobile a inauguré son agence du Douala Grand Mall ce mardi soir en présence du gouverneur de la région du littoral.

Le Douala Grand Mall est la nouvelle attraction de la ville et même du pays . Ce centre commercial désigné comme le plus grand d'Afrique subsaharienne est aujourd'hui le lieu par excellence pour exercer tout type d'activité et ainsi toute structure ou entreprise digne de ce nom et soucieuse de son image devrait y être.

C'est ce qu'a compris MTN Cameroun en y installant une agence d'un standing à la hauteur du Grand Mall.

''En ouvrant cette 22è agence au Douala Grand Mall, on veut pouvoir offrir à nos clients une expérience qu'ils n'ont jamais vécu au Cameroun. C'est en droite ligne avec la nouvelle vision de MTN Cameroun depuis l'année dernière avec l'ouverture de l'agence de carrefour Ekié et aujourd'hui on est très heureux d'ouvrir l'agence de Douala Grand Mall toujours à côté de Carrefour Market mais cette fois dans un très très grand Mall'' déclare une responsable de MTN Cameroun.

L'agence MTN du Douala Grand Mall a ceci de particulier qu'elle vient donc augmenter l'expérience digitale aux clients de la compagnie de téléphonie mobile qui ont la possibilité ici de tester les téléphones, le mifi et écouter de la bonne musique.

Le gouverneur de la région du littoral qui présidait la cérémonie d'inauguration dira à cet effet que '' MTN Cameroun viens ajouter une fleur au bouquet qui sera offert a celui qui vient inaugurer le Grand Mall dans quelques heures. Les dirigeants de la compagnie de téléphonie mobile ont jugé utile de pouvoir ouvrir les portes de son agence du Grand Mall juste avant l'inauguration du Grand Mall lui même. Vous êtes sans ignorer que le cameroun accueille le chan dans quelques jours et Douala étant le grand hub de la sous région compte tenir s réputation avec des réalisations comme celles-ci et MTN ne souhaite pas passer à côté de l'histoire''.

C'est dire que par l'ouverture de cette nouvelle agence au Douala Grand Mall, MTN confirme son slogan'' every where you go''.