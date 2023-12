Effondrement Des Immeubles Au Cameroun : L'ifpct Propose Une Solution Idoine :: Cameroon

La société Camerounaise souffre des conséquences de l'effondrement des immeubles. Il n'est pas rare d'entendre qu'un immeuble s'est effondré dans une ville du Cameroun, ceci avec des morts, des blessés et des dégâts matériels en milliers de millions voir des milliards le cas d'un immeuble effondré à Douala ayant fait 33 morts et 21 blessés.

Pour voir plus clair, les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont organisé ce 7 décembre 2023 à Yaoundé au Cameroun à l'immeuble Shilo une conférence de presse portée par l'Institut de Formation des Conducteurs de Travaux (IFPCT) pour exposer les causes et proposer des solutions adaptées pour la santé et le développement infrastructurel du Cameroun.

Les géants du bâtiment et des travaux publics présents à la conférence de presse à l'instar du Directeur de l'IFPCT monsieur Clovie NOUMSI DJEMO, à ses côtés le Directeur Général de STRAC monsieur Guillaume WAMAL et président d'une association des ingénieurs du génie civil, les représentants des PME du BTP, les ingénieurs du BTP ont tous, d'un commun accord, exposés les causes de l'effondrement des immeubles au Cameroun.

Pour aller droit au but, il ne s'agit pas d'un mystère ni de la qualité des matériaux de construction sur le marché; les causes c'est les maîtres d'ouvrage qui confient leurs travaux à des ingénieurs véreux, qui manquent d'expérience et assoiffés d'argent.

Selon l'avis des experts, un bâtiment ne respectant pas les normes de qualité, de quantité et de sécurité des matériaux qui doit être utilisé va s'effrondrer tôt ou tard. Pour résoudre ce problème, Monsieur Clovie NOUMSI DJEMO lance une école de formation professionnelle qui, en 15 mois donnera aux conducteurs de travaux et chefs de chantiers l'expérience nécessaire pour réaliser tout type d'ouvrage de bâtiments et des travaux publics.

l'IFPCT ouvre ses portes à Yaoundé au quartier ELIG ESSONO, pour 30 ingénieurs pour la première cuvée, bac+5 pour conducteur de travaux et bac+3 pour chef chantier ainsi des formations modulaires.

"L’Institut de Formation professionnelle des Conducteurs de Travaux se positionne comme leader et pionnier dans la formation professionnelle des ingénieurs Génie Civil.

Son but est de renforcer les capacités des ingénieurs Génie Civil dans la pratique du métier.

Vous sortez de l’IFPCT, en étant capable de prendre en main un projet, le planifier et le conduire à la réception en restant dans les coûts, délais, qualité, sécurité et Environnement."

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site web www.ifpct.com ou écrire ou appeler au + 237 658 53 48 99