Les accords coloniaux supposés prendre fin le 26 décembre prochain, la fin des élections régionales, la décentralisation, la crise du Nord et Sud-Ouest étaient au menu du Point Diaf-TV de ce samedi 13 décembre dernier.

A été développé également, l’éclairage de notre invité sur l’impact d’une école occidentale non repensée et imposée aux africains, comme cause de l’échec de l’élite camerounaise dans l’immobilisme qui le caractérise.

L’intégralité de cette échange dans la vidéo ci-dessous.