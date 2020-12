Les 7 et 8 décembre 2020, la Commission nationale anti-corruption (Conac) s’est déployée sur des axes routiers du Cameroun, à l’effet d’y déceler des pratiques de corruption. Cette opération se poursuivra sur l’ensemble du territoire durant les fêtes de fin d’année, a indiqué le président de la Conac, le Rev Dieudonné Massi Gams (photo), au cours de la commémoration, à Bafoussam, de la 17e journée internationale de la lutte contre la corruption.

Selon la Conac, la corruption sur les axes routiers du Cameroun prend la forme des détournements des recettes issues du péage et du pesage routiers, la mise en circulation de faux tickets de péage, le monnayage en cas d’infraction, l’existence des équipes de contrôle opérant frauduleusement sur les axes routiers, et le racket des transporteurs, etc. Les auteurs de ces pratiques se recrutent aussi bien parmi les agents publics que les opérateurs du secteur du transport routier.

Pour rappel, dans un rapport rendu public au début de l’année 2018, les syndicats des transporteurs opérant sur le corridor Douala-Ndjamena ont révélé que les 78 000 camions en activité sur ce corridor doivent traverser, par voyage, 120 postes de contrôle érigés par la police, la gendarmerie, la douane et les agents de la prévention routière, en versant des pots-de-vin.

À en croire ces mêmes syndicalistes, sur la base du montant exigé aux transporteurs à chaque poste de contrôle, la corruption sur le corridor Douala-Ndjamena coûte aux camionneurs environ 175 milliards de francs CFA par an.