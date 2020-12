Université de Ydé 2 : Tenue ce lundi 14 /12/ 20, des travaux de validation externe du plan stratégique de développement

Les travaux qu'abrite l'hôtel Mont Febé de Yaoundé, se tiennent ce lundi 14 décembre 2020.

Ils seront présidés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo.

L'annonce a été faite vendredi dernier, par le recteur de l'Université de Soa, le Prof. Adolphe Minkoa She. Lors de la conférence de presse qu'il a délivrée en cette occasion dans la nouvelle salle toute neuve et belle des soutenances des thèses de doctorat, le professeur de Droit de calibre mondial, a indiqué qu'il est question pour l'université de Yaoundé 2 - Soa, de contribuer à l'émergence du Cameroun, en fournissant aux administrations publiques et privées, aux entreprises et autres, un personnel bien formé et compétent.

"Comme vous le savez, le Plan stratégique de développement ( Psd) est un outil de pilotage incontournable pour toute structure ou institution qui entend avoir la maîtrise de son développement. Et c'est à juste titre que le gouvernement exige des universités, l'élaboration des plans stratégiques de développement de l'enseignement supérieur", dixit, le recteur de l'Université de Yaoundé 2, Prof Adolphe Minkoa She.

C'était en prélude à la conférence de presse relative aux travaux de validation externe du Plan stratégique de développement de l'université de Yaoundé 2, lesquels ont lieu ce lundi 14 décembre 2020, à l'hôtel Mont Febé de Yaoundé. Face aux Hommes de média, le patron de l'université de Yaoundé 2, a affirmé que les universités sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans le processus d'émergence économique, institutionnelle, sociale culturelle et politique du Cameroun, à l'horizon 2035. Précisément, il est question pour le Prof. Adolphe Minkoa She, de faire l'université de Yaoundé 2, la première technopole des sciences sociales du Cameroun, voire d'Afrique centrale et de l'Ouest.

Une ambition qui à l'en croire, passe par l'ingénierie politique, juridique, économique, communication- nelle. Le recteur de l'Université de Yaoundé 2 s'est voulu explicite. Il a indiqué que pour la vision de développement de son institution académique, un effort financier de 154 milliards francs CFA, est prévu, pour le premier quinquennat ( 2021 - 2025). Une somme qui selon lui, inclut le 1er tiers du plan d'aménagement, composante de la technopole, pour une valeur de 142 738 536 723 FCFA. "Dans ce plan, 5 920 250 000 FCFA sont consacrés à la mise à niveau, ainsi qu'à la qualité de la formation, des enseignements et de la professionnalisation dans une perspective d'employabilité,", a-t-il précisé.

Et de poursuivre : " la recherche au sein de la technopole prend une connotation plus marquée vers la recherche - développement et l'applicabilité des résultats et des inventions des chercheurs de l'université de Yaoundé 2." Et pour ce faire, le recteur fait savoir que 2 648 423 829 FCFA seront consacrés à la modernisation du cadre infrastructurel des centres, des laboratoires. La mise en oeuvre du plan de normalisation de la recherche au sein de l'université de Yaoundé 2, est aussi dans le pipe.

A cela, il faut entre autres, ajouter la promotion de la production scientifique, dont l'enjeu est le déploiement du modèle d'innovation de l'université de Yaoundé 2, en vue d'une plus grande visibilité scientifique. Plusieurs leviers de coopération ont été évoquées par Adolphe Minkoa She, à l'instar de la Zone franche numérique ( Zfn), le Centre de développement du numérique ( Cdn), et le Modèle de transfert de technologies ( Mtt).

Une somme de 1 420 250 000 FCFA sera consentie pendant une période de cinq ans, afin de rendre cet aspect visible. Pour ce qui est la gouvernance, le recteur de l'Université de Yaoundé 2, a confié que la somme de 1 872 200 000 FCFA, sera consentie, histoire de garantir la qualité, la performance, mais aussi construire une culture technopolitaire au service de la localité de Soa et de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

" Notre conviction est que la planification stratégique envisagée, qui se situe bien dans le continuum de la politique universitaire et sa mise en oeuvre éclairée, permettront au Cameroun de faire valoir son potentiel de première puissance économique de la sous-région Afrique centrale, en construisant un espace technopolitain de haute technologie sociale pour la compétition, la croissance économique, l'innovation et l'aide à la décision.", a enfin déclaré Adolphe Minkoa She.

Rendez-vous est donc pris pour ce lundi 14 décembre 2020, pour les travaux de validation externe du Plan stratégique de développement de l'université de Yaoundé 2, sous le présidium du ministre de l'Enseignement supérieur.